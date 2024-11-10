Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama

Kabine Toplantısı, 10 Kasım Pazar günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 9 yıl aranın ardından Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi. Toplantı 3.5 saat sürdü.

Erdoğan, kabine toplantısının artından açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

"Son 22 yılda saymakla bitiremeyeceğimiz sayısız projeyi, tesisi, hizmeti, yatırımı ve icraatı Türkiye'ye kazandırmanın bahtiyarlığını yaşadık. Vesayetle mağlul bir demokrasi yerine, milli iradenin üstünde hiçbir gücün, hiçbir odağın olmadığı gerçek demokrasiyi ülkemizde egemen kıldık. Yönetime istikrar getirmek suretiyle Türkiye'ye güç ve enerji kaybettiren oligarşik yapıların vesayet heveslerini kamçılayan özellikle ömrü 1-2 seneyi dahi bulmayan yamalı koalisyonlar dönemine biz son verdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek yönetimde istikrarın kurumsallaşmasını, kalıcı ve sürekli hale gelmesini sağladık. Şunu bugün bir kez daha büyük bir gururla söylemek istiyorum. Türkiye hükümetlerimiz döneminde tartışmasız bütün alanlarda rekordan rekora koşmuş, tarihe altın harflerle yazılacak başarılara imza atmıştır."

"2002 ila 2024 arasında geçen 22 yıl, Cumhuriyet tarihimizin en parlak, en görkemli hizmet, eser, yatırım, reform ve refah noktasında en velut yılları olarak hafızalara kazınmıştır. Siz bakmayın birilerinin eski Türkiye'yi güzellemesi yaptığına. Onların derdi, milletin eski Türkiye'de yaşadığı mahrumiyetler ve zulümler değil, kendi şahsi ve zümrevi çıkarlarıdır. Ülkemizin son 22 yılının önemli bir kazanımı da milletin ortak değerlerini, bu sükli gayeleri için kullananların yüzlerindeki maskeleri indirmemizdir. Tam 22 yıldır milletin emanetine layıkıyla sahip çıkmanın, milletin teveccühüne ve güvenine mazhar olmanın, Türkiye'ye hizmet sancağını şanla, şerefle, iftiharla taşımanın, yani insanımıza olan şükran borcumuzu en güzel şekilde ödemenin derdindeyiz, bunun hasbi mücadelesini veriyoruz. Elbette bugünlere kolay gelmedik, vesayetin tuzaklarından darbe girişimlerine, teröre kadar nice ihanetlere maruz kaldık, nice sinsi saldırıyı püskürttük. Tek başına 15 Temmuz gecesinde istiklalimize ve istikbalimize kast eden bir alçak saldırıyı, bir alçak planı içerideki ve dışarıdaki planlayıcılarının başlarına geçirmiş olmamız bile tarihi bir başarıdır."

KAYYUM AÇIKLAMASI: "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HARAÇ SİSTEMİ KURMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Yamalı koalisyonlar dönemini bitirdik. Siz bakmayın birilerinin eski Türkiye güzellemesi yapmasına, onların derdi kendi şahsi ve zümrevi çıkarlarıdır. Tam 22 yıldır milletin emanetine sahip çıkmanın, milletin güvenine mazhar olmanın yani insanımıza olan şükran borcumuzu ödemenin derdindeyiz.

Bizim mücadelemiz terör belasını başımıza musallat edenlerdir. Terörsüz iklimi tesis edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok.

Bu terör kamburundan ülkemizi ebedityen kurtaracağız. Bu konuda Cumhur İttifakı'mızın azmi en üst düzeydedir.

Terör örgütünün belediyeler aracılığıyla haraç sistemi kurmasına izin vermeyeceğiz.

Esenyurt Belediye Başkanı'nın kağıt üzerinde başka bir partide gözükmesi gerçeği değiştirmiyor.

Türkeyi'nin en büyük 2. partisinin dümeni kırılmış gibi sağa sola savrulmasını izliyoruz. Şehir eşkiyaları ile otobüste beraber gösteri düzenleniyor."