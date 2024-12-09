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Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük aranın ardından bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Erdoğan, toplantının ardından kamera karşısına geçti.

Güncel
  • 09.12.2024 18:56
  • Giriş: 09.12.2024 18:56
  • Güncelleme: 09.12.2024 19:32
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük aranın ardından bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın düşürülmesinin ardından gerçekleştirilen ilk Kabine toplantısının ardından Erdoğan, kamera karşısına geçti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye, dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte, hem kendi hem insanlık tarihini yeniden yazmaktadır.

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