Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki saat 16.50'de başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Artan tehditler karşısında ülkemizin hak hukuk ve menfaatlerini muhafaza ediyoruz. Tüm bu süreçlerde kimin ne dediğine değil, aziz milletimizin ne dediğine bakıyoruz. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat ve faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor, hiçbirini umursamıyoruz.

Her günümüzü milletimize hizmet yolunda en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun büyük, yükümüzün ağır olduğu gerçektir. 22 yıldır milletimizin teveccühüne mazhar olmanın bize ağır bir emanet yüklediğinin bilincindeyiz. Hamdolsun bugüne kadar bu emanete halel getirmedik. Milletimizi hiçbir zaman mahcup etmedik, milletimize hiçbir zaman mahcup olmadık.

GRAND KARTAL OTEL YANGINI

Yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimizden her birine bugün bir kez daha cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Tek bir kişiyi dahi atlamadan sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız.

Kartalkaya faciasından turizmcilerin gerekli dersleri çıkaracağını inanıyorum.

SAĞLIK SİSTEMİ

Bizden önce imtiyazlı bir kesim dışında halkımızın çoğu için nitelikli sağlık hizmeti almak ciddi bir problemdi. Çözüm değil sorun üreten, derman değil dert üreten bu sistemi 22 yılda attığımız adımlarla eski Türkiye'nin kötü bir hatırası olarak geride bıraktık. Dünyada örnek gösterilen bir sistemi milletimizin istifadesine sunduk.