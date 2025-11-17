Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağı nedeniyle 20 askerin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, Türkiye’ye dünyanın dört bir yanından taziye mesajları geldiğini söyledi. Gürcistan ve Azerbaycan’ın arama-kurtarma çalışmalarında tam işbirliği yaptığını belirtti. Erdoğan, Hırvatistan dönüşü düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren pilot için de rahmet diledi. Kazanın nedeninin kara kutu ve incelemelerle netleşeceğini ve sonuçların şeffaf şekilde paylaşılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Kasım’da düzenlenen Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı ile kütüphanelerdeki yeni trendleri gördüklerini belirtti. Erdoğan, Ankara’daki Millet Kütüphanesinin 141 milyon 700 bin kaynağıyla dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi haline geldiğini, geçen yıl 2 milyonu genç olmak üzere toplam 8 milyon 650 bin kişinin kütüphaneyi ziyaret ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"10 Kasım'da Cumhuriyetimizin banisi ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl döneminde bir kez daha saygıyla yad ettik. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muzaffer ve muvaffak kılmak için canla başla çalıştık. Bir dönem toplu iğne dahi üretemeyen bir ülkeyi dünyanın en büyük 17. Avrupa'nın en büyük 7. ekonomisi haline getirdik. 2025 yılı 2. çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolara ulaştı. 2002 senesinde yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapabiliyorduk. Ekim 2025 itibariyle yıllıklandırılmış ihracımız 270,2 milyar dolarla rekor kırdı. Hizmetler ihracatımız ise 14 milyar dolardan 121,6 milyar dolara çıktık.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde ülkemiz genelinde 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturduk. Sayın Tufan Erhurman'ı Ankara'da eşi ile misafir ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile milli davamız Kıbrıs'ta adil kalıcı ve adadaki gerçeklere uygun bir çözüme yönelik atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Sayın Erhurman'ın son dönemde Rum kesimine yönelik mesajlarında Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinden ödün verilmeyeceğini vurgulaması önemlidir."

Gündeme ilişkin açıklamalarını sürdüren Erdoğan şunları ifade etti:

"Eylül ayında Malatya'da 304 bin afet konutumuzun kurasını çekmiştik. Adıyaman'da da 350 bin yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin sevincini yaşadık. Böylece tek seferde toplam 45 bin 342 konut ve iş yerini daha teslim etmiş olduk. Yıl sonunda Adıyaman'ımızda toplam 43 bin 573 konut ve iş yerini daha teslim etmeyi hedefliyoruz. 11 ilimiz için hedefimiz yılbaşından önce 453 bin bağımsız bölümün anahtar teslimini yapmaktır.

"ÜÇ İNSANIMIZIN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA ŞU AN ÇOK BOYUTLU BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

İstanbul'da ikisi çocuk üç gurbetçimizin hayatını kaybetmesini müteakip basın organlarında yaşanan tartışmalara baktığımızda bu konudaki hassasiyetimizin ne kadar yeri doğru ve isabetli olduğunu tekrar görmüş olduk. Üç insanımızın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma şu an çok boyutlu bir şekilde devam ediyor.

"25 BİN 750 İŞLETMEYE TOPLAM 2 MİLYAR 206 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Emniyet birimlerimizin ve savcılarımızın gerekli tahkikatı yaparak ölümlerin neden kaynaklandığı ortaya çıkacak. 2025 yılında ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında tam 1 milyon 103 bin gıda kontrolü gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 25 bin 750 işletmeye toplam 2 milyar 206 milyon lira idari para cezası uygulandı. Sağlıklı ve güvenilir gıda denetimleri yanında fahiş fiyatlara, stokçuluk ve haksız ticari eylemlere de göz açtırmıyor. 2025 yılı içerisinde 470 bin firma denetlenerek 2 milyar 400 milyon liralık idari para cezası uygulandı. Ayrıca Rekabet Kurumumuz tarafından yapılan tüm çalışmalar kapsamında bu sene içinde 196 firmaya toplamda 11 milyar 500 milyon idari para ceza tatbik edildi.

"TAM 810 TON İNSANİ YARDIM TAŞIYAN 18. İYİLİK GEMİMİZ CUMA GÜNÜ EL ARİŞ LİMANI'NA ULAŞTI"

Hamas Netanyahu hükümetinin tüm provokasyonlarına rağmen attığı imzanın arkasında duruyor ve sorumluluklarını yerine getiriyor. Başta Sayın Trump olmak üzere Amerika yönetiminin de bu konuda yapıcı bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. İnsani yardımlar konusunda İsrail'den kaynaklı çeşitli aksaklıklar yaşansa da biz mevcut tüm imkanları kullan Gazze'ye yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Tam 810 ton insani yardım taşıyan 18. iyilik gemimiz cuma günü El Ariş Limanı'na ulaştı. 47 tır dolusu malzemeyi Refah Sınır Kapısı'na yönlendirdik."