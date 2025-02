Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama: "Avrupa'yı sadece Türkiye kurtarabilir"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan Rusya-Ukrayna Savaşı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği süreci, Filistin, hayat pahalılığı, AKP kongresi gibi çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline gelmiştir. Şurası bir gerçek ki geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi krize girmiştir. Liberal demokrasi eski itibarını yitirmiştir. İnsanlara umut ve güven vermekte yetersiz kalmaktadır. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Batı'da bugün yaşanan işte budur.

Son dönemde Avrupa Birliği ile ilişkimizin eski ritmine kavuşmakta olmasını önemsiyoruz. Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra Ukrayna savaşı bağlamında yürütülen tartışmalar da Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını tekrar teyit ediyor.

Ama burada şunu da açık ve net söylemek isterim. Avrupa Birliğini ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir. Türkiye'nin birliğe katılması kurtarabilir. Hızla yaşlanan Avrupa'ya can suyu olan da yine Türkiye'dir, Türkiye'nin tam üyeliğidir. Avrupa Birliği bu gerçeklerle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o dere hayırlı olacaktır.

TOGG TARTIŞMASI

Asya ziyaretimiz, dış politikamızın başarısını bir kez daha göstermiştir. Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretimiz son derece verimli geçmiştir. Savunma sanayii işbirliğimizi ortak üretim dahil ilerletmeye kararlaştırdık. Her 3 ülkede özellikle halktan hüsnü kabul gördük. On binlerce insan bizi selamladı. Türkiye'nin İslam dünyasındaki güçlenen rolüne vurgu yapan iltifatları bu milletin evladı olarak memnuniyetle karşıladık. Ziyaretimizin hafızaları kazanan yanlarından biri de her 3 ülkenin liderine hediye ettiğimiz TOGG. TOGG bir hediyenin ötesinde büyüyen güçlenen yeni Türkiye'nin simgesi haline dönmüştür. Her aşamasına bir kulp takanlar, liderlere hediye edilen otomobillerden de rahatsız oldular. Öyle vahim tepkilere şahit olduk ki, G20 ülkesine geri kalmış diyenini mi ararsınız, Hint Müslümanların milli mücadeleye verdiği destekten haberi olmayıp ileri geri konuşanları mı ararsınız... Biz de bir türlü iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet var. Ne diyelim, bu bizim imtihanımız.

AKP KONGRESİ

Partimizin 12 Ekim'de başlayan kongre maratonunu dün tamamladık. Türk demokrasisine itibar kazandıra örnek bir kongre süreci yürüttük.

UKRAYNA KONUSU

Amerika Başkanı Sayın Trump'ın savaşı müzakereler yoluyla bitirme iradesini prensipte olumlu karşılıyoruz. Burada şu gerçeğin ihmal edilmemesi gerekiyor; adil ve kalıcı barışa giden yol ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklemle açılabilir. İstanbul süreci hariç bugüne kadar kurulan masalarda Rusya dışlanmış ve istenen netice alınmamıştır. Ukrayna da müzakerelere davet edilmelidir. Bu konudaki hakkaniyetli duruşumuzu hem Sayın Zelenski'ye hem Sayın Macron hem de Sayın Lavrov'a ifade ettim.

"HAYAT PAHALILIĞININ MÜSEBBİPLERİNDEN BİRİ FIRSATÇILARDIR"

Devlet olarak denetim görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz ve yapacağız. Ancak ramazan fırsatçılığının ekonomik bir mesele olmaktan daha ziyade cidd bir ahlak ve vicdan sorunu olduğunu da çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın en temel şikayet konusu olan hayat pahalılığının müsebbiplerinden biri de yine bu aç gözlü fırsatçılardır. Kadim ahilik kültürümüzden nasiplenmemiş bu fırsatçılar helalinden para kazanan şirketlerimize en büyük kötülüğü yapmaktadır. Yangın olunca yangın söndürme tüpüne, deprem olunca demire ve çimentoya, hava biraz kurak gitse hemen suya, bir iki gün kar yağdığında sebze meyveye zam yapan, mübarek günlerde vatandaşın ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara milletimizin de desteğiyle nefes aldırmayacağız.