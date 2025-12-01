Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama: Hassas bir süreç yönetiyoruz
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Hassas bir süreç yönetiyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun ve kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın samimi çabası içerisindeyiz" dedi.
Bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.35'te başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:
"MUHALEFETE İTİBAR ETSEYDİK..."
- Küresel sistemde çatırdamaların olduğu bir dönemdeyiz. Dünya kırılgan bir dönemden geçiyor.
- Muhalefetin karşı çıkmasına rağmen son 23 yılda ülkemize her alanda kazandırdığımız güçlü alt yapının önemini bugün daha çok anlıyoruz. Yap işlet devret modeliyle yaptığımız Avrasya tünelimiz, Çanakkale köprümüz gibi pek çok projemizin stratejik önemini...
- Şayet biz siyaseti yapılan her işe kulp takmak olarak gören müzmin muhalefete itibar etseydik bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık. Ama biz bu vizyonsuzlar korosuna hiçbir zaman kulak asmadık.
SÜREÇ AÇIKLAMASI
- Sadece ekonomi ve yatırımlarda değil, temel hak ve özgürlüklerde de çok büyük ilerlemeler kaydettik. Reform hamlelerimizle on yıllardır milli iradenin tepesinde Demokles'in kılıcı misali sallanan vesayete son verdik. Demokrasimizin standartlarını yükselttik.
- Gezi olayları ve 15 Temmuz ihaneti gibi bağımsızlığımıza yönelik kökü dışarıda girişimleri milletimizle birlikte bozguna uğrattık.
- Terörün her çeşidiyle mücadelede tarihi nitelikte başarılar elde ettik. Şimdi bu mücadeleyi taçlandırmak amacıyla hassas bir süreç yönetiyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun ve kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın samimi çabası içerisindeyiz.
- Altını çizerek söylüyorum; Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer dost ve kardeş topluluklarla kalplerimiz tam bin yıldır beraber atıyor. İnşallah gelecekte de birlikte atmaya devam edecek.
PAPA İLE GÖRÜŞME
- Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ve beraberindeki heyeti Ankara'da ağırladık. Görüşmelerimizde aile kurumuna yönelik tehditler başta olmak üzere ortak gündemimizdeki meseleleri ele aldık. Birleşmiş Milletler çatısı altında toplam 160 ülkeye ulaşan "Medeniyetler İttifakı"nın ehemmiyetine bir kez daha değindik. Batı'da son dönemde tırmanışa geçen İslam düşmanlığı da gündemimizin üst sıralarındaydı. İsrail'in Gazze'de camileri, okulları, hastane ve kiliseleri de hedef alan insanlık dışı saldırılarına da dikkat çektik. Gerek müteveffa Papa'nın gerekse Papa 14. Leo'nun Filistin meselesindeki ilkeli duruşunu takdirle karşıladığımızı dile getirdik. Bizim de katkılarımızla tesis edilen ateşkesin muhafazası, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve Kudüs'ü şerifteki tarihi statükonun korunması konusundaki taşıdığımız hassasiyeti kendilerine aktardık.
"KİMSENİN DIŞLANMASINA, ÖTEKİLEŞTİRİLMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"
- Şurası bir gerçek ki; millet olarak, ülke olarak farklı kimlik ve inançları barış içinde yaşatma noktasında eşsiz bir tecrübeye sahibiz. Bizi diğer ülkelerden farklı kılan en önemli özelliklerimizden biri de budur. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde bu vasfımızın ve tecrübemizin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Farklı inançtan vatandaşlarımız ülkemizin beşeri zenginliğini oluşturuyor. Bu topraklarda yaşayan tek bir insanımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz, edemeyiz. İnşallah bundan sonra da özgüvenli bir şekilde inanç ve kültür değerlerimiz ışığında üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz.
SUÇLA MÜCADELE KONUSUNDA MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ
- Ana muhalefet ve yandaşları uzun bir süredir FETÖ'cülerin yurtdışında fonladığı paravan kuruluşların sözde raporları üzerinden suç ve suçluyla mücadelemize gölge düşürmeye çalışıyor. Yapıcı eleştirilerle bu mücadeleye destek olmak yerine maalesef asılsız iddialarla emniyet mensuplarımızın fedakarlıklarını, emeklerini hepsinden öte elde ettikleri başarıları görmezden geliyor. Bunun kolluk kuvvetlerimize haksızlık olduğunu bir defa burada açıkça söylemeliyim. Uluslararası kuruluşların raporlarına göre; dolandırıcılık, hırsızlık, cinsel saldırı, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti gibi, bu tür suçlarla mücadelede muhalefetin bize devamlı örnek gösterdiği Avrupa ülkelerinden biz çok iyi seviyedeyiz. Elbette gönlümüz tek bir müessif olayın yaşanmamasından yanadır ama hükümetimizin suç ve suçlularla mücadelesini eleştirirken insaf sınırlarının aşılmamasını haklı olarak herkesten bekliyoruz.