Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama: Muhalefetin vazifesi ekonomik tetikçilik yaparak nemalanmaya çalışmak değildir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen ve saat 18.00'de başlayan Kabine Toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü.

Erdoğan, toplantının ardından açıklama yaptı.

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, dünya gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, CHP'ye yönelik açıklamasında, "Muhalefetin vazifesi kışkırtmak, tahrik etmek, ekonomik tetikçilik yaparak buradan nemalanmaya çalışmak da değildir. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni süreçle ilgili de açıklamada bulunan Erdoğan, "Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında İsrail de gündemdeydi. "Türkiye’yi savaşa çekme tuzaklarına karşı soğukkanlılığımızı ilk günden itibaren muhafaza ettik" diyen Erdoğan, "Türkiye’nin bölgesel çatışma ve krizleri yönetmedeki becerisi bu süreçte bir kez daha görülmüştür" ifadesini kullandı. Erdoğan, silah sanayii ihracatına ilişkin değerlendirmesinde ise "Çok yakında bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına da gireceğiz" dedi.

Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası toplumu İsrail'e karşı "harekete geçme"ye davet eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumud Filosu'nun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz."