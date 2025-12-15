Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama: Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. "Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli" ifadesini kullanan Erdoğan, "Birbirimizi elbette eleştireceğiz ama kırıcı ve yıkıcı da olmayacağız" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 2 saat 10 dakika sürdü. Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:
- Önümüze çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun, Allah’ın izniyle bunları aşacak iradeye, azme ve cesarete fazlasıyla sahibiz. Tarihi tecrübelerimizden aldığımız güçle bizi güçlü ve dirayetli kılan; Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez; Sünni, Alevi fark etmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz.
- Kimi zaman kadınları kimi zaman Alevi canlarımızı kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek, tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yücelteceğiz. Her zaman kucaklayıcı olacağız, kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonun ebedi kardeşliğini büyütecek, muhabbetimizi, ekmeğimizi, aşımızı büyütecek milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin huzuru, refahını büyütecek ve yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz.
- Hangi siyasi partiden olursa olsun şu an ekranları başından bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Liyakatli kadrolar işbaşındadır. 12 yıldır emanetinize zerre miskal gölge düşürmedik. Hiçbir şart altında ülkemize ve milletimize zarar gelmesine izin vermedik. Bundan sonra da emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz.
- Değerli kardeşlerim, “halka hizmet, Hakk’a hizmettir” düsturuyla gece gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için koşturuyoruz. Millete hizmet yolunda, medeniyetimizi güçlendirme yolunda sınır tanımıyor; yorulmadan, kesintisiz şekilde çalışıyoruz.
- Toplam 1.351 yeni yargı mensubumuzun atamasını gerçekleştirdik. Kendilerini tebrik ediyorum. Adaletin tesisi yolunda ortaya koyacakları çabalar için her birine şimdiden teşekkür ediyorum. Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı gerekse fiziki ve teknik altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz.
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin çok çok üzerindedir. İhlal kararlarına ilişkin oranlarda da yüzde 1,09 ile konsey üyesi ülkelerde ortalama ihlal oranından daha düşük bir seviyedeyiz. İnşallah bunu daha da aşağıya çekeceğiz. Türkiye'yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin, AİHM kararlarını yıllardır uygulayamayan birçok ülkeyle ilgili seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz.
- AK Parti olarak kadın haklarının tam ve etkin kullanılması için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren devrim niteliğinde adımlar attık. Eğitim görme ve seçilme hakkı başta olmak üzere, Anayasa'mızda kayıtlı hak ve özgürlükleri yasaklarla, baskılarla, ayrımcı uygulamalarla ellerinden alınan hanım kardeşlerimizin önündeki engellerin tamamını ortadan kaldırdık. Tek parti döneminin kötü mirasını 28 Şubat zihniyetinin utanç lekelerini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık.
- Bu vesileyle bütçe görüşmeleri esnasında partimizin grup başkanvekiline yönelik ana muhalefet partisi milletvekilinin edep sınırlarını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı burada ifade etmek istiyorum. Grup başkanvekilimizin şahsında kadın milletvekillerine ve Gazi Meclis'imize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli, siyasetin seviyesini düşürecek bu tür yakışıksız ifadelerden uzak durulmalıdır. Milleti temsil edenler millete örnek olacak bir siyasi üsluba sahip olmalıdır. Polemiklerin ve atışmaların sertleştiği bütçe maratonunda herkesten üslup noktasında biraz daha özenli davranmasını önemle rica ediyorum. Birbirimizi elbette eleştireceğiz ama kırıcı ve yıkıcı da olmayacağız.