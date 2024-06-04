Erdoğan'dan Kabine sonrası 'bayram ikramiyesi' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saray’da gerçekleştirilen toplantı saat 16.00'da başladı. 2 saat 15 dakika süren Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

81 vilayetimizle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bu sabah eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçağımızda şehit olan 2 pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum.

"FELAKET TELLALLARINA ALDIRMIYORUZ"

Biz 85 milyonun tamamının hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar, tercihini farklı yönde kullananların da hükümetiyiz. Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz. Hükümet olarak yegane referansımız hizmetlerimiz ve eserlerimizdir. Türkiye'ye kazandırdıklarımız, hedeflerimiz ortadadır. Bizim için esas olan milletimizin takdiridir.

Toplam 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 972 bin metrekare kapalı alana sahip adliye binasının inşaatına başladık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. Bu dönemde toplam 11 bin 370 kişi kapasiteli 14 ceza infaz kurumu faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık.

9. YARGI PAKETİ

Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapıldı ve 1 milyon 708 bin SEGBİS görüşmesi gerçekleştirildi. 8. Yargı Paketiyle önemli değişikliklere imza attık. 9. yargı paketimiz Meclisimizin gündemindedir. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk mekanizmasıyla 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuştu.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret net 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Böylece bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranı yüzde 49, 2023 Ocak dönemine göre artış oranı ise yüzde 100 olarak gerçekleşti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel mücadelemiz haline getirdik. Savaş mağduru Filistinli kadın ve çocuklara destek sağlıyoruz. 1.7 milyon kişiye psiko-sosyal destek verdik. Evde bakım kapsamında 36 milyar 360 milyon lira ödeme yaptık. Son bir yılda bin 33 çocuğumuzu koruyucu aile yanına yerleştirdik. Güçlü aile güçlü Türkiye vizyonuyla bu alandaki faaliyetlerimizi genişleterek sürdüreceğiz.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli aylığında Ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Emekli ikramiyesi 2024 yılı itibarıyla yüzde 50 artışa 3 bin liraya çıktı. Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.