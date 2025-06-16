Erdoğan'dan Kabine sonrası İran-İsrail açıklaması: Diplomasi trafiği yürütüyoruz
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. İran-İsrail çatışmasına değinen Erdoğan, diplomasi trafiği yürüttüklerini belirterek, "Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık" dedi.
Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik cuma günkü saldırısıyla başlayan çatışmalara ilişkin şöyle konuştu:
- İran'ın nükleer programına yönelik tartışmaların müzakere masasında çözülmesi gerektiğini savunduk, aynı noktadayız. Gerek şahsen biz, gerek Dışişleri Bakanı'mız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz.
- Trump, Pezeşkiyan, Putin, Sisi, 2. Abdullah, Selman, Şerif, Şara, Tarık, El Sabah, Sudani'nin de aralarında olduğu birçok liderle görüşmelerim oldu. İsrail'in oluşturduğu tehditlere dikkat çektim. Sorunun diplomasiyle çözülmesi gerektiğini ifade ettim.
- Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık