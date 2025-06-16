Erdoğan'dan Kabine sonrası İran-İsrail açıklaması: Diplomasi trafiği yürütüyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. İran-İsrail çatışmasına değinen Erdoğan, diplomasi trafiği yürüttüklerini belirterek, "Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık" dedi.

Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik cuma günkü saldırısıyla başlayan çatışmalara ilişkin şöyle konuştu: