Erdoğan'dan Kabine sonrası 'okullarda ramazan' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ilk kez katıldığı toplantıda ‘terörsüz Türkiye’ süreci, ekonomi başlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan toplantı sonrası konuşuyor.

OKULLARDA RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Tartışmalara sebep olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'okullarda ramazan' genelgesine dair konuşan Erdoğan, "Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda okullarımızda gönüllülük esasına dayalı, birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor. Sevgili yavrularımızın tüm kara kampanyalarına rağmen bu ramazanı bir başka coşkuyla idrak ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Okul bahçelerinde neşeyle koşturan, ışıl ışıl gözleri ve gülen yüzleriyle camilerimizi birer gül bahçesine çeviren çocuklarımızı tek tek alınlarından öpüyorum. Rabbim hepsini nazarlardan saklasın diyorum" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediyelerimiz bu konuda liderliği zaten kimseye bırakmıyor. Partimizin her birimi görev alanı içinde çok anlamlı faliyetlere imza atıyor. Geçen yıl başlattığımız ve milletimizden büyük rağbet gören külliyede ramazan programını bu sene de devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız kitap stantlarından çocuk etkinliklerine, konferanslardan konserlere her yaştan insanımızın ilgisini çekecek, özellikle çocuklarımızın heyecanına heyecan katacak dolu dolu bir program hazırladı. Bilhassa hafta sonları anne babaları çocuklarının ellerinden tutup külliyemizdeki etkinlere katılmaya davet ediyorum."

AKIN GÜRLEK VE MUSTAFA ÇİFTÇİ AÇIKLAMASI

Kabine'de değişiklik olduğunu hatırlatan Erdoğan, Adalet Bakanı olarak atınan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye görevlerinde başarılar diledi. Erdoğan Yılmaz Tunç ile Ali Yerlikaya'ya da geçmişte icra ettikleri görevler nedeniyle teşekkür etti.

BÖLGEYE DAİR AÇIKLAMALAR

Dış politikaya dair konuşan Erdoğan, "Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik duruşu, yürekli, samimi ve ilkeli duruşu herkes tarafından herkes tarafından takdir ediliyor" dedi.

Dünya sisteminde "şiddetli depremler" yaşandığını ifade eden Erdoğan, "Şunu aziz milletimizin ve bölgemizdeki herkesin çok iyi bilmesini istiyorum. Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde Türkiye'nin yegane amacı dostlarının sayısını artırmak, yeni dostlar kazanmaktır. İhtilafları büyütmenin, sorunları derinleştirmenin hesabı içinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten de bizim hak ve hukukumuza saygılı davranmalarını bekliyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca "Daha önce de söylediğim gibi şu an dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor" ifadelerini kullandı.