Erdoğan'dan Kabine sonrası Suriye ve Lazkiye açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Saray'da gerçekleştirilen toplantı 2 saat 20 dakika sürdü. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Suriye'de Alevilere yönelik katliamlara tepki gösteren Türkiye'deki muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Muhalefet böyle bir konuda sorumlu davranmalı, fitne ateşine odun taşımaktan artık vazgeçmelidir. Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak sabotaj girişimidir" dedi. Ancak Erdoğan geçici Suriye hükümetinin Cumhurbaşkanı Muhammed Colani'yle ilgili "Cumhurbaşkanı Şara'nın (Colani) mutedil ve yatıştırıcı olduğu kadar hukuk dışına çıkanların cezalandırılacağına dair kararlı mesajlarını olumlu karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Suriye ve Gazze’deki kardeşlerimize bir kez daha muhabbetlerimizi dayanışma mesajlarımızı yolluyoruz. Değerli arkadaşlar tabii burada şu noktayı da ifade etmeden geçemeyeceğim. Biz herkes için barış herkes için istikrar dedikçe İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a kadar birçok yerde kimi zaman etnik kimi zaman mezhebi kimi zaman da inanç ayrımı üzerinden çatışma gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalışılıyor.

"SURİYE'DE TERÖR EYLEMLERİNE ŞAHİT OLDUK"

Bunun son örneğine komşumuz Suriye'de eski rejim artı provokatörlerin mezhep kavgası çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerinde şahit olduk. Ülkenin özellikle azınlıkların yaşadığı bölgelerinde patlak veren olaylarda Suriye ordusu mensuplarının yanı sıra pek çok sivil de hayatını kaybetti. Maalesef bunların arasında Teravih namazından çıkarken kalleşçe şehit edilen kardeşlerimiz de var.

Suriye hükümet güçlerinin etkin müdahalesiyle olayların büyük oranda kontrol altına alındığını, ancak sahadaki durumun hassasiyetini koruduğunu görüyoruz. Türkiye olarak Suriye'nin birliğini, dirliğini, toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı, terör ve tedhiş eylemini en güçlü biçimde lanetliyoruz.

"TEDBİR ALIYORUZ"

Ülkemiz aleyhine bir gelişmenin olmaması için tedbir alıyoruz. Gergin havanın süratle geride bırakılması için Suriye makamlarına telkinlerde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Şara'nın (Colani) mutedil ve yatıştırıcı olduğu kadar hukuk dışına çıkanların cezalandırılacağına dair kararlı mesajlarını olumlu karşılıyoruz.

Her kim Suriye'ye baktığında sadece mezhep, meşrep, köken görüyorsa kör bir taassuba hapsolmuş demektir. 1 milyon Suriyeli, Baas rejimi tarafından katledilirken nerede duruyorsak bugün de aynı yerde, dimdik duruyoruz. Ne Irak'ta ne Suriye'de ne Lübnan'da ne diğer bölge ülkelerinde hiç kimsenin kökeniyle, diniyle, mezhebiyle ilgilenmiyoruz.

8 Aralık'tan beri Sayın Şara rövanşizm tuzağına düşmeden kucaklayıcı bir politika izlemektedir. Bunun güçlenerek devam etmesi Suriye'ye yönelik oyunları bozacaktır. Suriye'nin on yıllardır hasretini çektiği kalıcı barış ve huzur ortamına bir an önce kavuşmasını samimiyetle arzu ediyoruz.

Arap, Türkmen, Kürt, Dürzi, Nusayri demeden Suriye halkının tamamının basiretli davranarak ülkelerinin parçalanmasını ve istikrarsızlık batağına sürüklenmesini isteyenlere müsaade etmeyeceğine inanıyor, şu hakikatin altını bugün tekrar çiziyorum. Bizler binlerce yıldır bu coğrafyada bir arada yaşamış, birlikte yaşamış, aynı kaderi paylaşmış insanlarız. İnşallah ebediyen burada yan yana yaşamaya devam edeceğiz.

"ALEVİ CANLARIMIZI KIŞKIRTARAK..."

Suriye halkının tamamının ülkelerinin parçalanmasını ve istikrarsızlık batağına sürüklenmesini isteyenlere müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Birbirimizin dostuyuz, kader ortağıyız. Suriye’deki yangını tam 14 yıldır ülkemize sıçratmaya çalışanlara da şunu tekrar hatırlatıyorum biz ne Irak’ta ne Suriye’de ne Lübnan’da ne de diğer bölge ülkelerinde hiç kimsenin kökeni ile din ile mezhebi ile inancıyla ilgilenmiyoruz. Geçen sene seçim kazanmak uğruna faşizmin en ilkel biçimi sergilenirken neyi savunuyorsak, bugün de aynı ilkeleri dirayetle savunuyoruz. Kimse bize vicdan dersi veremez. Masum çocuklar öldürülürken 14 yıl boyunca susanlar bugün çıkıp bize hadsizlik edemez. Biz hem Suriye’de hem de Gazze’de kardeşlik sınavımızı alnımızın akıyla vermiş bir hükümetiz. Muhalefet böyle bir konuda sorumlu davranmalı, fitne ateşine odun taşımaktan artık vazgeçmelidir. Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak sabotaj girişimidir. Soykırımcı canilerden medet ummak kelimenin tam anlamıyla mandacılıktır. Yeni süreçte komşumuz Suriye’nin toparlanması toprak bütünlüğünü ve üniter yapısını koruması tüm etnik ve mezhebi unsurlarıyla huzura ermesi için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz."