Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplandı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

- Filistinlilerin şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir.

- Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemiz için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir.

- Nüfus meselesi giderek beka sorunu haline gelmektedir. Şimdiden gerekli tedbirleri almaz, yanlış uygulamaların üstüne kararlılıkla gitmezsek yarın daha çok sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir.