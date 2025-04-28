Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası açıklama
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklama yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplandı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.
Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:
- Filistinlilerin şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir.
- Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemiz için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir.
- Nüfus meselesi giderek beka sorunu haline gelmektedir. Şimdiden gerekli tedbirleri almaz, yanlış uygulamaların üstüne kararlılıkla gitmezsek yarın daha çok sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir.