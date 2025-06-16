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Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Güncel
  • 16.06.2025 18:16
  • Giriş: 16.06.2025 18:16
  • Güncelleme: 16.06.2025 18:28
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik cuma günkü saldırısıyla başlayan çatışmalara ilişkin şöyle konuştu:

- İran'ın nükleer programına yönelik tartışmaların müzakere masasında çözülmesi gerektiğini savunduk, aynı noktadayız. Gerek şahsen biz, gerek Dışişleri Bakanı'mız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz

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