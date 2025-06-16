Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik cuma günkü saldırısıyla başlayan çatışmalara ilişkin şöyle konuştu:
- İran'ın nükleer programına yönelik tartışmaların müzakere masasında çözülmesi gerektiğini savunduk, aynı noktadayız. Gerek şahsen biz, gerek Dışişleri Bakanı'mız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz