Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik cuma günkü saldırısıyla başlayan çatışmalara ilişkin şöyle konuştu:

- İran'ın nükleer programına yönelik tartışmaların müzakere masasında çözülmesi gerektiğini savunduk, aynı noktadayız. Gerek şahsen biz, gerek Dışişleri Bakanı'mız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz