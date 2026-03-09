Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.21 sıralarında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Erdoğan kamera karşısına geçti.

Kabine toplantısının ardından konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: