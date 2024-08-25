Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası açıklama: Yangınlar nedeniyle muhalefeti hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan, yangınlarla ilgili açıklamasında muhalefeti hedef aldı. Erdoğan, "Devletimiz sadece yangınlarla değil, muhalefetin yalanlarıyla, iftiralarıyla da mücadele ediyor" dedi. Erdoğan, "Aslında biz bunları gündeme taşımak istemiyoruz ancak muhalefetin giderek artan pervasızlığı karşısında insanlarımızı bilgilendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Burada asıl sorumluluk yerel yönetimlerdedir. Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapmaktadır. Yangının, depremin siyasi partisi yoktur. Muhalefetin bu çarpık bakış açısını terk etmesini bekliyoruz" dedi.

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