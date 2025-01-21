Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangın faciası hakkında açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın ile ilgili konuşan Erdoğan, "Bolu Kartalkaya'dan çok üzüntü verici bir haber aldık. Bir otelde çıkan yangında vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralılarımıza rabbimden acil şifalar temenni ediyorum."

Erdoğan, şöyle devam etti: "Yangın felafetinin hemen ardından İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarımızı gerekli çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere süratle Bolu'ya gönderdik. Bolu Valiliği'miz ve AFAD Başkanlığımızdan da yangının söndürülmesine ve mahsur kalanların tahliyesine ilişkin düzenli bilgiler aldık."

"Yangında soğutma çalışmaları başlamış, çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" diyen Erdoğan, "Bu kapsamda 6 cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır ve atılmaktadır" ifadelerini kullandı.