Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, hayatını kaybedenlere rahmet dilerken soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."