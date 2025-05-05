Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: "İdeolojik takıntıları olanlarla uğraşacak lüksümüz yok"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, buradaki konuşmasında kentsel dönüşüm mesajı verdi.

"Kimsenin kaprisiyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntıları olanlarla uğraşacak lüksümüz yoktur" diyen Erdoğan, "Her konuyu siyasallaştırıp, istismar konusu yaparak ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ankara'da, ATO Congresium'da gerçekleşen genel kurula katılan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ"

6 Şubat depreminin ardından 201 bin konutun anahtarını hak sahibi vatandaşlara teslim ettim. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 251 bine ulaştıracağız. Kentsel dönüşüm konusunda kapsamlı bir çalışma içindeyiz, kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntıları olanlarla uğraşacak lüksümüz yoktur. Her konuyu siyasallaştırıp, istismar konusu yaparak ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar.

Deprem gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar. Afetzede kardeşlerimiz acısını yaşarken bizim deprem turisti dediğimiz insanlar devletimize, kurumlarımıza saldırıp, yardım kuruluşlarını hedef gösterdiler. Gürültüyle geldiler, enkaz fotoğraf çektirip sonra ortadan sessizce kayboldular. Bize iftira atanların hiçbiri ortada yok. Gönüllü kuruluşlarımız tam 820 gündür deprem bölgesinde.

"KİMİN ŞOV KİMİN HİZMET YAPTIĞINI HERKES GÖRDÜ"

Deprem bölgesinde 548 bin haneye 3.3 milyar TL nakit destek sağlayan esnaf ve çiftçilerimize 500 milyon TL destek veren Kızılay'ımızı gönülden tebrik ediyorum. Silivri açıklarında yaşanan depremin ardından da vatandaşlarımız Kızılay'ı, AFAD'ı, belediyelerimizi görmüştür. Kimin şov kimin hizmet yaptığını herkes görmüştür.

"SİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kızılay Gazzeli kardeşlerimizi de yalnız bırakmamıştır. Gazze'deki insani krizin hafifletilmesinde de Kızılay önemli bir hizmet veriyor. 5.2 milyon öğünün yanı sıra kurban etleri ve 840 bin kişilik iftar sofrası kurdu. Günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı da Gazze'de Kızılay tarafından yapılmaktadır. Bundan sonraki gayretlerinizde de size başarılar diliyorum. 23 yıldır nasıl desteklediysek yine desteklemeye devam edeceğiz.

Hakikat güneşinin eritemeyeceği hiçbir yalan yoktur. Kızılayı hedef alan yalan ve iftiralara karşı pes etmemeli ve milletimize anlatmalısınız. Milletin dişinden, tırnağından kısıp verdiği yardımlar konusunda da mutlaka çok hassasiyet içinde hareket etmek gerekmektedir. Hiçbir şüphe gölgesinin düşmesine izin vermemeliyiz. Bu düşüncelerle Kızılay 105. Genel Kurul'un hayırlara vesile olmasını diliyorum."