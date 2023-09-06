Erdoğan'dan KKM açıklaması: Kur istikrarını sağlamada önemli görev üstlenmiştir

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı ‘Orta Vadeli Program’ açıklamasında konuştu. Büyüme ve enflasyon hedeflerinden bahseden Erdoğan, KKM'nin kur istikrarını sağladığını ve KKM’nin, TL mevduatlarına dönüşmesinin yolunun açılacağını söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı ‘Orta Vadeli Program’ açıklamasında konuştu.

Sözlerine cumhurbaşkanlığı sistemini överek başlayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle nasıl büyük kazanımlar elde ettiğimizi her gün daha iyi görüyoruz" derken mayıs ayında yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ‘tam bir demokratik olgunluk içinde’ tamamlandığını öne sürdü.

Muhalefete seslenen ve 'yapıcı eleştiri' çağrısı yapan Erdoğan, "28 Mayıs’ın üzerinden geçen 102 güne rağmen birileri hala iç kavgalardan başını kaldıramazken biz işimize odaklanıyoruz. Muhalefetin de birbiriyle çekişmeyi bırakarak yapıcı eleştiriler getirmesini, milletimizin yararına olan işlerimizde bize destek vermesini bekliyoruz" dedi.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ"

Orta vadeli programla birlikte enflasyonun tek haneye düşürüleceğini öne süren Erdoğan, deprem bölgesine ne kadar kaynak ayrılacağını da açıkladı:

"Orta vadeli programla Türkiye vizyonu programımızın ekonomik perspektifini de yerli ve yabancı yatırımcılarla paylaşmış oluyoruz. Yeni programda yapısal dönüşümlere özel bir alan açtık. Program döneminde ekonomik büyümeden taviz vermeyeceğiz. Sağlıklı ve kaliteli bir büyüme sağlayacağız. Sıkı para politikasının da desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşüreceğiz. Yüksek gelir grubundaki ülkeler arasına girmeyi öngörüyoruz.



6 Şubat depremlerinin yaralarının en kısa sürede sarılması gündemimizin ilk sırasında yer almakta. Deprem bölgesi için program kapsamında 3 trilyon liralık kaynak kullanılacak."

"KKM GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ"

Çok tartışılan kur korumalı mevduat (KKM) sistemi hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "KKM görevini yerine getirmiş, kur istikrarını sağlamada önemli görev üstlenmiştir. KKM’nin, TL mevduatlarına dönüşmesinin yolunu açacağız" dedi.

Turizm ve taşımacılık gibi döviz getiren sektörlerin destekleneceğini belirten Erdoğan, AB ile yapılan ticarete ‘yeni bir boyut eklemek’ için Gümrük Birliği anlaşmasının da güncellenmesini hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, şirket kurma ve tasfiye süreçlerinin iyileştirileceğini, bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi için de adım atılacağını ifade etti.