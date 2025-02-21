Erdoğan'dan kongre mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından partisinin pazar günü yapılacak 8. Olağan Kongresine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin geleceğini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız."

AKP'nin 8. Büyük Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.