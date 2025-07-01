Erdoğan'dan Leman dergisi açıklaması: "Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leman dergisine ilişkin "Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur" yorumunda bulundu.

Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında CHP'yi hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda da Leman dergisinin karikatürüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, karikatürü kışkırtma provokasyon olarak nitelendirdi, hukuki süreci takip edeceklerini vurguladı.

Erdoğan konuşmasında "Şikayet eden de mağdur oldum diyen de bunlar. Bu kavganın, bu bilek güreşinin hiçbir yerinde biz yokuz" dedi.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YOLDAŞI OLDUK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi. Biz sadece halka hizmet etmek, hakkın rızasını kazanmak için buradayız. Gönüller arasında köprü olmak için buradayız.

14 Ağustos 2001'den beri ortak dertler için mücadele ediyoruz. Bıkmadan, usanmadan önce Türkiye şiarıyla yolumuza devam edeceğiz. Bu kadroya durmak, rehavete kapılmak yakışmaz. Milletimizle aramıza mesafe koymak, aramıza duvar örmek bize yakışmaz.

Yaklaşık 24 yıldır bu partiye kibri, millete tepeden bakmayı yaklaştırmadık. İnşallah bundan sonra da yaklaştırmayacağız. Milletin derdine kulak tıkayanlardan olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Bizim yerimiz milletimizin yanıdır.

Bize oy versin ya da vermesin 86 milyonun tamamı canımızdan bir parçadır. Millet neredeyse biz hep orada olacağız. Bu teşkilat bizatihi bu aziz milletin teşkilatıdır.

Biz elitlerin, seçkinlerin değil her zaman fakir fukaranın, garip gurebanın, kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin yoldaşı olduk.

Yaz dönemini muhalefetle aramızdaki farkı açmak için bir fırsat olarak kullanacağız. Bu yaz Türkiye Yüzyılı buluşmaları yapacağız.

"CHP GENEL BAŞKANININ BİZİ VE PARTİMİZİ İTHAM ETMESİ, YAKIŞIKSIZ OLDUĞU KADAR ÇİRKİNDİR"

Muhalefet hizmet yarışında bizim elimze su bile dökemez. Bizim herhangi bir belediye başkanımızın hizmet tutkusuyla kimse boy ölçüşemez. Türkiye'yi adım adım birçok defa gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İllere gittiğinizde Ak Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerinin farkını görüyorsunuz.

Bizim belediyelerimizde şikayet etme kültürü değil, taş üstüne taş koyma şevki var. Rantın değil, hizmetin izini süren yüce bir ahlak var. Bol keseden vaat dağıtıp unutan değil, söz namustur deyip, tüm mesaisini şehrine adayan likayatli kadrolar var.

Bundan sonra da belediyeciliğin kitabını yazmaya devam edeceğiz.

Muhalefetin ahvalini sizler de görüyorusunuz. Parti içi kavgadan, didişmeden başlarını dahi kaldıramıyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla düşeni yemek bir CHP geleneği. CHP'de süregiden savaş, CHP'nin kendi iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez.

Şikayet eden de mağdur oldum diyen de bunlar. Bu kavganın, bu bilek güreşinin hiçbir yerinde biz yokuz. Eğer konuyla ilgili suçlayacak birini arıyorlarsa eski ve yeni yol arkadaşlarına baskınlar.

Yolu mahkemeye düşen herkes gibi CHP'liler de delillerini sunar. Bağımsız Türk yargısı da kararını verir. Nihayetinde şeriatın kestiği parmak acımaz. Ne yaparsak yapalım hukuka riayet etmek mecburiyetindeyiz. CHP genel başkanının bizi ve partimizi itham etmesi, yakışıksız olduğu kadar çirkindir.

Biz siyasete dün girmedik. Yarım asırdır siyasetin içindeyiz. Boş işlerle uğraşacaklarına hukuk mücadelesi nasıl verilir, bize bakıp öğrensinler. CHP'nin pusulası bozulmuş, siyasi kıblesi şaşmıştır.

Türkiye'nin ihtiyacı olan yapıcı bir siyaset dilidir. Böyle bir dönemde küçük sorunların peşinde koşanlar tarihe hesap veremezler. Biz Türkiye'yi en güçlü bir şekilde konumlandırmanın derdindeyiz. Bagajların ve safralarından kurtulmuş bir Türkiye için mücadele ediyoruz.

LEMAN KARİKATÜRÜ AÇIKLAMASI

Türk milleti İslam ile müşerref olduğu günden beri peygamber sevgisiyle temayüz etmiş, en önemli vasfı Resulullah sevgisi olan bir millettir. Milletin değerlerinden yoksun, edep, adap bilmez ahlaksızların Resulü Ekrem Efendimize yaptığı hürmetsizlik kabul edilemez.

Peygamberimizi her şeyden çok sevmeyi, son nefesimize kadar sevmeyi imanımızın bir parçası olarak görüyoruz. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur.

Bu milletin değerlerinden yoksun ahlaksızların, peygamberimize yaptıkları hürmetsizlik asla kabul edilemez.

Bu nefret suçuyla ilgili memniyetimiz ve yargımız hemen harekete geçmiş, gerekli süreçler başlatılmıştır. Bunun hesabını hukuk önünde verecekler biz bunun takipçisi olacağız.

Kimse kutsallarımıza hakaret edemez. Öfkenin aklı perdelemesine hiçbir genç kardeşim izin vermemelidir. Peygamberimizin aziz hatırasına sahip çıkmak bizim asli görevimizdir."