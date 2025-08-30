Erdoğan'dan mezun teğmenlere "disiplin" uyarısı: Rehavetin ağır bedelleri olur

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eerdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini anımsatan Erdoğan, FETÖ'nün ordu içinde sebep olduğu tahribatı ortadan kaldırdıklarını savundu. Erdoğan, "9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ'nün askeri eğitimimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle ortadan kaldırdık" diye konuştu.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) zafiyet bekleyenlerin "hüsrana uğradıklarını" söyledi.

"Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi, disiplini her zaman muhafaza etmesiyle mümkündür" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu konuda gösterilecek en küçük bir rehavetin hem ordumuza hem de devletimize ağır bedelleri olur."

Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkanlar şöyle:

"Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiriyoruz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını içtenlikle kutluyorum. Büyük zaferin 103. yılı kutlu olsun.

30 Ağustos'ta milletimiz zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ordumuzun tüm neferlerini tüm askerlerini minnetle yad ediyorum.

1405 teğmenimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. 30 Ağustos'ta millerimizin zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. İşgal orduları tek tek bozguna uğratıldı.

"KESİLENİN SAKALIMIZ OLDUĞUNU GÖRDÜLER"

9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık, FETÖ'nün askeri eğitimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle ortadan kaldırdık. 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Ordumuz dimdik ayakta durduğunu herkese ispat etti. Türkiye üzerinde sinsi hesaplar yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyordu. Kesilenin sakalımız olduğunu gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besledikleri yılanların kafasını kopardık.

Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz. TEKNOFEST Mavi Vatan'da denizlerdeki gücümüzü yakından gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak.

"SİZİ SİYASİ TARTIŞMALARA ÇEKMEK İSTEYENLER OLABİLİR"

Sevgili evlatlarım artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şerefli bir üniformayı kuşandınız. Buirbirinden önemli vazifeleri inşallah yerine getireceksiniz. Sizlerden omuzladığınız sorumlulğun ne kadar ağır ne kadar kutsal olduğunu aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Sizler vatanımınızın 1000 yıldır bu topraklarda devam eden zafer yürüyüşümüzün teminatısınız. Milletimiz size güveniyor. Bu güvene lütfen halel getirmeyin.

Gazze'de yaşanan vahşeti görüyorsunuz, Filistin'deki katliamları görüyorsunuz. Gözünü kin bürümüş bir cinayet şebekesinin neler yaptığını sizler de görüyorsunuz. Bizler onlar gibi olmayacağız, adeletten, merhametten, şefkatten asla taviz vermeyeceğiz. Her birinizden bu hassasiyetle hareket etmenizi bekliyorum.

Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi, disiplini her zaman muhafaza etmesiyle mümkündür. Bu konuda gösterilecek en küçük bir rehavetin hem ordumuza hem de devletimize ağır bedelleri olur.

Sizi siyasi tartışmalara çekmek isteyenler olabilir. Moralinizi bozmasına izin vermeyin. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz, yedirmeyiz."