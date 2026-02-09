Erdoğan'dan MHP'ye kutlama çiçeği
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP'ye 57. kuruluş yıl dönümü için Türk bayraklı kutlama çiçeği gönderdi.
Kaynak: AA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi.
Erdoğan'ın, ATO Congresium'da düzenlenecek MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na gönderdiği çiçek aranjmanı, beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor.
Bayrağın etrafında ise MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.