Erdoğan'dan muhabire: Bu ojeler ne, rüyada mıyım?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından kendisine soru soran muhabirin ojelerini gördükten sonra "Bu ojeler ne, rüyada mıyım?" diye sordu.

Güncel 26.06.2024 16:47 Giriş: 26.06.2024 16:47

Güncelleme: 26.06.2024 16:57 Kaynak: Haber Merkezi

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