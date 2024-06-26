Erdoğan'dan muhabire: Bu ojeler ne, rüyada mıyım?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından kendisine soru soran muhabirin ojelerini gördükten sonra "Bu ojeler ne, rüyada mıyım?" diye sordu.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısının ardından Meclis koridorunda kendisine soru soran A Haber muhabiri Rüya Akkuş ile girdiği diyalog sosyal medyada dikkat çekti.
Akkuş soru sormak istediği sırada Akkuş'un ojelerine dikkat çeken Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?" diye sordu.
Daha sonra yanındaki AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e dönen Erdoğan, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" dedi.
Rüya Akkuş, ise Erdoğan'ın sözlerine "Efendim yaza hazırlık" şeklinde yanıt verdi.