Erdoğan'dan muhalefete Gazze çıkışı: "Hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyorlar"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya Turu öncesinde havalimanında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze dışında bir yerlere yerleştirilmesine dair açıklamasını değerlendiren Erdoğan, "Siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili dile getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin Filistinlilerindir. Gazze halkı Gazze'de kalmaya devam edecektir" dedi.

Filistin konusunda muhalefeti de hedef alan Erdoğan, "(Muhalefete) Genel başkanıyla belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor" diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Barış umudumuzu kaybetmedik kaybetmek de istemiyoruz. Sayın Trump ve Putin'in verdiği mesajları da olumlu karşılıyoruz. Her iki tarafla görüşebilen liderlerden önde geleni biziz. Tek bir damla kan ve gözyaşı akmasın" ifadelerini kullandı.

YENİ SURİYE HÜKÜMETİ VE YPG

Suriye'deki YPG varlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan şöyle konuştu: "Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Sayın Şara'nın (Muhammed Colani) verdiğimücadele terör rögütlerine yönelik bir mücadeledir. Ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları açık net görüştük. Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır. Sayın Şara'nın da bu konudaki hassasiyetini bizzat kendisinden dinleme fırsatımız oldu. Türkiye olarak gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz. Bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığının bertaraf edilmesi olmazsa olmazdır. İçeride terörü bitirdiğimiz gibi Suriye'de de bitirmeye hazırız."