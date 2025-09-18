Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yarın önemli bir günü, Gaziler Günü'nü idrak edeceğiz. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin manevi gölgeleri bugün de bize refakat ediyor. Kahramanlara ne yaparsak yapalım şükran borcumuzu ödeyemeyiz.

Milletçe zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Gazze kasabı Netanyahu ve katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükseliyor.

"SENARYOYU DA SENARİSTİ DE GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Kimin ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz. Emperyalist ve siyonist kan dökücüler sinsi emellerine ulaşamayacak. Her türlü senaryoyu yırtıp atacak güce sahibiz.

Biz, bize sataşanların daha iki, üç nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, tüm cihana nizam verdik, adaletin kılıcı olduk.

Şehitlerimizin kabirleri, emperyalistlerin taşeronluğunu üstlenen ihanet ve işgal odaklarına karşı kazılmış birer siperdir. O siperler aşılmadı aşılmayacak."