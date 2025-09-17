Erdoğan'dan Netanyanu'nun açıklamalarına yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyanu'nun kendisine yönelik ifadelerine yanıt verdi. Erdoğan, "Kudüs'ü namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek" dedi.

Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının ilk bölümünde bölgesel gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, "Uluslararası siyaset giderek öngörülmez bir hal alıyor. İçinde bulunduğumuz bölgede gözlerimizi her sabah yeni bir krize açıyoruz" idiye konuştu.

Devamla, Netanyanu'nun kendisine yönelik ifadelerini anımsatan Erdoğan, "Kudüs'ü namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uluslararası siyaset giderek öngörülmez bir hal alıyor. İçinde bulunduğumuz bölgede gözlerimizi her sabah yeni bir krize açıyoruz. Geniş bir coğrafyada istikrar ve iş birliğinin geişmesi için çaba harcıyoruz. Kimi zaman yumuşak gücümüzü, kimi zaman da sert güç yeteneklerimizi kullanarak gelişmeleri ülkemiz lehine yönlendiriyoruz. Türkiye, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve böyle bir dünyanın mücadelesini vermektedir.

Türk dış politikasının öncelikleri bellidir; istikrarı korumak, huzuru büyütmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek. Bizim boş lafla, ucuz polemikle işimiz. olmaz. Biz hedeflerimize kilitlenmiş durumdayız. Mikrofon ve klavye delikanlılarının kuru tehditlerine prim vermeyiz.Türkiye'nin dış siyaseti barış odaklıdır fakat hadsizlikler karşısında susacak, geri adım atacak değiliz.

"KUDÜS İSLAM ALEMİNİN ORTAK DAVASI VE MİRASIDIR"

İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli mazlumların yanında olmamıza kimse engelleyemez. Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail haydutluğunun hedefi olan kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz. Terör ve katliam akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu kanlı kilit kırılacaktır.

Kalbimizin yarısı Mekke yarısı Medine'dir. Bunların üzerinde bir tül misali Kudüs vardır. Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam aleminin ortak davası ve mirasıdır. Kudüs'ü namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. Bundan 27 yıl önce koyduğumuz tavrı hiç unutmayacak, varsın onlar öfke nöbeti geçirmeye devam etsin. Kudüs'ün tekrar barış huzur ve güven şehri olması için mücadelemiz devam edecek."

NETANYAHU NE DEMİŞTİ? İsrail Başbakanı Binyamin Netanyanu, Osmanlı Devleti döneminde Kudüs'te bulunan Siloam (Silvan) Yazıtı’nı almak için uğraştığını, ancak bunun Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde artan hassasiyetlerden ötürü gerçekleşemediğini söyledi. Netanyanu yazıtı Erdoğan'ın seçmen tabanı nedeniyle alamadığını iddia etti. Önerilerinin kabul görmemesi üzerine 1998'de eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a ret nedenini sorduğunu belirten Netanyahu, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik ettiği büyüyen bir seçmen kitlesi bulunduğu ve kitlenin tabletin İsrail'e verilmesine öfkeleneceği şeklinde bir yanıt aldığını öne sürdü. Netanyahu, konuşmasının devamında "Bay Erdoğan, bu (Kudüs) bizim şehrimiz, sizin değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha tekrar bölünmeyecek" ifadelerini kullandı.

Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin, coğrafyamızda istikrarsızlığı körükleyenlerin karşısında bugün de yarın da dimdik ayakta duracağız. Biz zulme ve zalime izin vermeyiz. Gerilimden beslenenlerin, bölgemizi kan deryasına çevirenlerin karşısında olacağız.

