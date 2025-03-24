Erdoğan'dan Newroz açıklaması: Bazı görüntüleri biz de kabul etmiyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonra açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarının tutuklandığı soruşturma hakkında konuşan Erdoğan, 5 gündür hem Saraçhane'de hem de Türkiye'nin dört bir yanında hukuksuzluklara karşı sokaklara çıkan yurttaşları şu sözlerle hedef aldı:

"Polise taş atılmasıyla bir sorunları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesiyle de hiçbir problemleri yok. Vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin, camı kırılan esnafımızın, zarar verilen kamu malının tek sorumlusu sokak çağrısı yapan ana muhalefet lideri ve şürekasıdır. Bunun hukuki hesabı yargı önünde sorulacaktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefine yaklaştıkça, istismar malzemeleri ellerinden alınanların bu tür hezeyanlarına anlaşılan daha çok şahit olacağız."

ÖN SEÇİMİ HEDEF ALDI

Erdoğan, CHP'nin dün yaptığı ön seçimi ise "CHP'nin demokrasi anlayışının açık oy gizli sayım komedisinin bir adım ötesine geçemediği tekrar ispatlanmıştır" sözleriyle hedef aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarının gözaltına alınması için 'İstanbul'da bir yolsuzluk operasyonu' diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Genel Başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri maalesef çok büyük şuursuzluk örneği sergilemiştir. Yolsuzluk, soygun, irtikap, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en seviyesiz, hukuk yoksunu açıklamalarına imza attılar. Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin hesabını verin."

YAVAŞ'A 'PAMUK ŞEKERİ' YANITI

Cizre'deki Newroz kutlamaları üzerinden kolluk güçlerine eleştiri yönelten ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sözlerine de yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir polisimizin kendi maaşından verdiği ücretle engelli bir vatandaşımızdan pamuk şekeri alması ve çocuklara vermesi, ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiri konusu yapılıyor. Emniyet güçlerimizie taşla, sopayla, havai fişekle, baltayla, yanıcı asitle saldıran sokak teröristlerine kucak açanlar, polisimizin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyorlar."

"BAZI GÖRÜNTÜLERİ BİZ DE KABUL ETMİYORUZ"

Newroz Bayramı kutlamalarına ilişkin konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Birkaç menfi fotoğraf dışında milletimizi üzen nahoş olaylar yaşanmadı. Geçmiş yıllara kıyasla daha huzurlu bir Nevruz geçirdik. Nevruz'un resmî bayram olarak kutlanmasını istiyoruz. Nevruz kutlamalarındaki bazı görüntüleri tabii ki biz de kabul etmiyoruz. Bu yılki kutlamaların şiddetten uzak şekilde geçmesini çok kıymetli buluyoruz."

Erdoğan operasyonlardan sonra yaşanan ekonomik dalgalanmayı halk eylemlerine bağladı ve ekonomiye ilişkin şu mesajları verdi:

"Ekonomi programımızı uygulamayı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Böyle dönemlerde ana önceliğimiz makro finansal istikrarı korumaktır. İki yıldır uyguladığımız yeni ekonomi programımız sayesinde elde ettiğimiz kazanımlara halel gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Proaktif ve esnek bir yaklaşımla ihtiyaç duyulan tedbirler alınacaktır. Kurumlarımız, piyasaların sağlıklı işleyişi için hem yetkiye hem de iradeye sahiptir."