Erdoğan'dan Newroz mesajı: "Hepimiz için ortak bir gün haline getirdik"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Gaziantep'te düzenlenen etkinliğe videolu mesaj gönderdi ve Newroz'u kutladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletim, Çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ilk defa bizim himayemizde gerçekleşen Nevruz Anma Günü etkinliğini bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Öncelikle gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü canı gönülden tebrik ediyorum.

Tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan nevruzun ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Coşku, neşe ve birlikteliği simgeleyen nevruzun ülkemizin yanı sıra komşularımızla yeni başlangıçların sembolü haline geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

81 vilayetimizin yanı sıra Türk dünyasının dört bir ucunda aynı duygularla nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz. Bu duygudaşlığı daha güçlü kılacak bir adım olarak nevruzu hepimiz için ortak bir gün haline getirdik.

2026 senesinde mevcut ivmeyi hızlandıracak, aile meclisimizin 13. zirvesine inşallah Türkiye’de ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyoruz. Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de Nevruzlarını kutluyor, bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum.

Nevruzun getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum."

