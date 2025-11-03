“Erdoğan'dan Öcalan’la görüşmeye yeşil ışık” iddiası

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK'nin Türkiye'den çekilme kararının ardından geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen DEM Parti İmralı heyeti ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görüşmesinde, Abdullah Öcalan’la görüşmeye “yeşil ışık” yakıldığını ileri sürdü.

Selvi bugün yayımlanan yazısında; “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmede Meclis komisyonunun Öcalan’la görüşmesi konusundaki tereddütler ortadan kalkmış. Meclis komisyonu karar aldığı takdirde İmralı’ya gidecek” diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen söz konusu görüşmede İmralı Heyeti'nden TBMM Başkan Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı.

Erdoğan'ın yanında ise Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bulunmuştu. Erdoğan, görüşmeye ilişkin ilk açıklamasını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yapmış; görüşmeyi “umut verici” olarak değerlendirmişti.

Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Biz de külliyemizde DEM Parti heyetini kabul ettik kendileriyle son derece yapıcı verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik inşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olan işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz hassas yapıcı kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği sadece sınırlarımız içinde değil sınırlarımızın ötesinde de barışın güvenliğin huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız. Bunda sonuna kadar kararlıyız. Önce terörsüz Türkiye sonra terörsüz bölge menziline İnşallah varacağız.”

"ÖCALAN’LA GÖRÜŞÜLMESİNDE NE SAKINCA VAR?"

Konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında süreci destekleyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Eğer bu sorunu çözeceksek PKK üzerindeki tek güç olan Öcalan’la görüşülmesinde ne sakınca var?” diye sordu.

Selvi, AKP sıralarındaki tereddütte de hak vererek, “Kürt sorununu çözelim derken Türk sorununu üretmemeli. Toplumun hazırlanması, görüşmenin zamanlaması ve şekli önemli. Sürece zarar vermemeli; tam aksine ivme kazandırmalı” diye yazdı.

Selvi, “Bunun sürece çok güçlü bir katkı yapacağına inanıyorum. Bu heyette mutlaka CHP de yer almalı. Liderler görüşmeye sahip çıkmalı ve süreç uhuletle ve suhuletle yönetilmeli” görüşünü savundu.