Erdoğan'dan ödül alan müteahhidin dolandırıcılıktan ceza aldığı ortaya çıktı

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle iki gün önce sahiplerine verildi.

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla hapis cezasına mahkûm edilen Abdurrahman Şentürk de bu müteahhitler arasında yer buldu ve ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Cengiz, Rönesans, Limak, Makyol, Enka, Çalık ve Bayburt Grup gibi Holdinglerin ödüllendirildiği gecede en dikkat çeken ödül, Bayburt Grup patronu Abdurrahman Şentürk'e verilen ödül oldu.

Şubat 2024'te 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 2.5 yıl ceza alan Şentürk'ün cezası 175 bin TL paraya çevrildi. Şentürk'ün şirketi TCDD'nin hızlı tren tünel altyapısı, İstanbul Finans Merkezi altyapı inşaatı gibi ihalelerle gündeme gelmişti