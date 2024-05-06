Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin “Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu. Erdoğan, konuşmasının sonunda atama bekleyen öğretmenler konusuna da değindi. Erdoğan, yarın Milli Eğitim Bakanlığı’nın başvuru takvimini açıklayacağını duyurdu. Erdoğan, şunları söyledi:

“Bugün ayrıca atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu da mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendireceğiz. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa Bakanımız açıklayacaktır.”