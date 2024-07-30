Erdoğan'dan Olimpiyatların açılış törenine tepki: Rezil sahne bizi de rencide etti

Partisinin il başkanları toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye 'Mavi Vatan' üzerinden yüklendi ve "CHP, milletin menfaatleriyle aynı yerde durma erdemini bir kez olsun sergileyecek mi?" dedi. Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni için 'ahlaksızlık' diyen Erdoğan, sokak hayvanlarının katledilmesini öngören teklifin yasalaşmasını kabul eden milletvekillerine de teşekkür etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

CHP'li Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' kavramını eleştirmesine tepki gösteren Erdoğan, CHP'nin toplumun çıkarlarına karşı olduğunu öne sürdü.

Erdoğan, CHP'ye şu sözlerle yüklendi:

"CHP, milletin menfaatleriyle aynı yerde durma erdemini bir kez olsun sergileyecek mi? CHP'nin Türkiye'nin çıkarlarıyla alıp veremediği nedir? İktidara muhalefet etmek ayrı, Türkiye'nin düşmanlarına lojistik destek sağlamak ayrıdır. Biz CHP'den milli meselelerde yerli ve milli bir duruş bekliyoruz. Onu yapmıyorsa bari bu tarz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin, gölge etmesin yeter.

'BİRİLERİNE GÖZ KIRPIYORLAR'

Mavi vatan için masal diyerek birilerine göz kırpıyorlar. Bunun adı gaflettir. Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Dış politika bağlamında şu gerçeği vurgulamak isterim: Hadiselere bakarken 50-100 yıllık birikimle değil, binlerce yıllık köklü tecrübenin merceğinden bakıyoruz. Bizim çizgimiz, karekterimiz belli."

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına değinen Erdoğan, "Geçtiğimiz yüzyılın en lanetli figürü olan Hitler'i gölgede bırakacak bir barbarlığa imza attılar. Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür" derken Batılı liderlere de "Görevi uluslararası güvenliği sağlamak olan kuruluşlar bu vahşeti neredeyse 300 gündür sadece uzaktan seyrediyorlar. İsrail'in istilacı politikalarının tüm bölgeyi tehdit ettiğini görmek için daha kaç bin çocuğun ölmesi lazım, bakınız bu gidiş, gidiş değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan, İsrail ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgemizde güvenliğini, saldırganlıkta, katliam ve toprak gaspında arayan yegane ülke İsrail'dir, terör örgütü gibi hareket eden ülke İsrail'dir. Hukuk tanımaz İsrail devleti sadece Filistin, Lübnan için değil gelinen noktada artık tüm insanlık için, tüm dünya için tehdittir."

"KLAVYE SOYTARILARI"

İsrail Dışişleri Bakanı Kantz'a da yanıt veren Erdoğan, "Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez, inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez" dedi.

OLİMPİYATLARIN AÇILIŞ TÖRENİNE TEPKİ

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenini de sert şekilde eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron, beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede, gitme. Orada LGBT gösterisi yapılıyor' dedi.

'SAYIN PAPA'YI ARAYACAĞIM'

Paris'te yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesiydi. Paris'teki rezil sahne, sadece Katolik alemini sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti. İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla tüm Hrıstiyan alemine yapılan saygısızlığı paylaşacağım."

"LGBT LOBİSİ BATI'YI ESİR ALDI"

CHP ve DEM Parti'yi eleştirmeye devam eden Erdoğan, "Cinsiyetsizleştirme projelerinin ülkemizde hamiliğini bölücü örgütün siyasi uzantılarının ve CHP'li belediyelerin üstlenmesi gerçekten ibret vericidir. LGBT lobisi Batı'yı esir aldı. Ses çıkaramıyorlar, biz çıkarıyoruz. CHP çıkarmasa ne yazar, DEM çıkarmasa ne yazar. Sapkın akımlarla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KÖPEK KATLİAMINA ONAY VEREN VEKİLLERE TEŞEKKÜR

Erdoğan, konuşmasının sonunda sokakta yaşayan köpeklerin katledilmesini öngören kanun teklifini TBMM Genel Kurulu'nda kabul eden milletvekillerine de teşekkür etti ve "Milletimizin acil çözüm beklediği başıboş köpek meselesini, hükümet, yerel yönetimler ve hayvanseverler el ele vererek kısa sürede hal yoluna koyacağız" dedi.