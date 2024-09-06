Erdoğan'dan 'OVP' açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam

İktidar, 2025-2027 yıllarını kapsayan ekonominin üç yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Programı’nı (OVP) açıkladı.

Enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı programa göre 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'a çekilirken enflasyon beklentisi ise bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni açıklanan Orta Vadeli Program ile ilgili, "2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) paylaşım yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır

Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."