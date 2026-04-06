Erdoğan'dan Özel'e 'ara seçim' yanıtı: Erken veya ara seçim yok

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2,5 saat sürdü.

Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına yanıt vererek "Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken veya ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

"Türkiye, ana muhalefetin beyhude bir çabayla köpürtmeye çalıştığı yapay gündemlere takılmadan hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Açık ve net ifade etmek isterim ki hükümetimiz gündemine hakimdir. Bize kimse gündem dayatamaz. Hangi bahaneyle olursa olsun, kimse Türkiye'nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz, enfekte edemez. Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken veya ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum.

Bölgemizde krizler, çatışmalar, büyük çalkantılar yaşanırken bizim tek bir gündemimiz vardır, o da ülkemizi bu ateşten uzak tutmak ve milletimizin sofrasındaki ekmeğini büyütmektir. Bunun dışındaki her tartışmayı havanda su dövmek olarak görüyoruz. Biz havanda su dövmek değil, iş yapma, hizmet etme peşindeyiz.

Biz yatırıma, üretime, kalkınmaya gitmesi gereken kaynakları hortumlayanlarla hukuk dairesi içinde mücadele etmenin çabasındayız. Biz ülkemizin itibarını hem ulusal ölçekte hem uluslararası ölçekte daha da artırmanın mücadelesini veriyoruz. Başkaları ne yaparsa yapsın biz işime bakıyoruz, önümüze bakıyoruz, Türkiye'yi güçlü ekonomisiyle küresel oyuncu haline getirmeye çalışıyoruz."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alındığı operasyon sonrası gündeme ilişkin açıklama yapmıştı. "Bu darbe milletin seçme ve seçilme hakkına indirilmiş bir darbedir" diyen Özel, "Çok partili demokratik sistem, hukukun üstünlüğü ve Atatürk'ten emanet olan Cumhuriyet'in en önemli kazanımı sandık tehlikededir" ifadelerini kullanmıştı. Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulunmuş ve "Partim seçimden birinci parti ve iktidar olmazsa, gösterdiği cumhurbaşkanı adayı kazanmadan çıkarsa siyaseti o dakika bırakıyorum" demişti. Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile 'ara seçim' hakkında konuşacağını belirterek, "Bir ara seçim sandığının kurulması gerektiğini söylüyoruz. Bu ara seçimin kararının alınması, bu güvencenin çıkmasıyla birlikte de çok iddialı bir hamlemiz de olacak" diye konuşmuştu.