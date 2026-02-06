Erdoğan'dan Özel'e: Eserin yoksa sadece polemik yaparsın

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'taki yıkıcı depremlerin 3'üncü yılında Osmaniye'de konuştu.

'Konut teslim töreninde' konuşan Erdoğan, Türkiye'nin 'küllerinden doğduğunu' savunurken şu ifadeleri kullandı:

"DAKİKALAR İÇİNDE HAREKETE GEÇTİK"

"Millet olarak yüreklerimize kor bir ateş düşüren 6 Şubat depremlerinin 3'üncü senesinde bir aradayız. Asrın felaketinde ebediyete irtihal eden 53 bin 697 vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı gün yaşadığımız 2 büyük deprem sebebiyle rahmete kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Zaman pek çok şeyin ilacıdır. Bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez. 6 Şubat 2023'te cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı felaketiyle sarsıldık. Devlet olarak depremin ilk anından itibaren dakikalar içerisinde harekete geçtik ve 650 bin personelimizi hızla sahaya intikal ettirdik. Sonunda devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek depremin açtığı yaraları beraberce sardık."

CHP olmak üzere muhalefetteki siyasi partileri eleştirerek sözlerine devam eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz vatandaşlarımızın yaşamını kurtarmaya çalışırken maalesef ana muhalefetin başını çektiği çevreler bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu. Bu hazımsızlar, depremzedelerin duygularını istismar etmeye çalıştı. Hep bir ağızdan koro halinde 'Devlet vatandaşını yalnız bıraktı' dediler. Bunların bitmez dediği evler işte burada. Ne bir işin ucundan tuttular ne de ellerini taşın altına koydular. Sonucunda hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. İktidarımızın enkaz altında kalmasını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Sadece 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden ihya ettik."

ÖZEL'E YANIT

Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yüklendi. Özgür Özel'in deprem bölgesiyle ilgili sözlerinin gerçeği yansıtmadığını öne süren Erdoğan, şunları söyledi: