Erdoğan'dan Özel'e pazar yanıtı: "Biz gelirken, siz gidiyordunuz"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da pazar yerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Tayyip Bey bir pazara gidebilir mi? Bu milletin arasına karışıp ‘Geçinebiliyor musunuz’ diye sorabiliyor mu?" sorusuna "Biz gelirken siz gidiyordunuz" dedi.

Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuştu.

CHP'li milletvekillerinin kayyum atamalar nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı protesto ettiği sırada yaşananlar hakkında konuşan Erdoğan, "Meclis'te komisyonu bastılar, terör estirdiler" diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve adına kent uzlaşısı dediği ittifak, CHP’yi enfekte etmekte, zehirlemekte, şiddete meyilli hale getirmektedir" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, ayrıca, "CHP'nin bir an önce bu kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum" sözleriyle CHP'ye yüklendi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Enerji, ulaştırma ve haberleşme ile özellikle birlikte kalkınmanın lokomotifidir. Sanayileşme ve gelişmenin de temel şartı yine enerjidir.

Rusya-Ukrayna arasında bininci gününü geride bırakan savaş, özellikle enerji alanında dışa bağımlılığın risklerini göstermiştir.

Enerji sektöründe Türkiye'nin rolü, enerji dönüşümünün finansmanı gibi konular burada mütalaa edilecek.

Her ne kadar günümüzde enerji arzında bir kriz yaşanmıyorsa da enerji arz güvenliğinin temini noktasında her zaman hazırlıklı olmak gereklidir.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına, enerji maliyetlerinin ekonomimiz üzerinde oluşturduğu baskının hafifletilmesine büyük önem veriyoruz.

Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefiyle hiçbir alanı ihmal etmeden, marjinal yapılardan gelen baskılara aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.

"Kim ne derse desin, enerji dahil hiçbir alanda, ülkemizi muhannete muhtaç etmemekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bundan da geri adım atmayacağız.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpe çıktı. Diğer sahalarımızla toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselttik.

Petrolde daha önce terör nedeniyle arama yapamadığımız bölgelerden Gabar'da, tarihimizin en büyük petrol keşfine imza attık.

Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerindeki 3 sahada faaliyetlerine başladı. İnşallah bu çalışmalardan da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.

2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamladık. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik.

Biz, enerji dahil her alanda insanı merkeze alan, tabiata zarar vermeyen, sorumluluk duygusunun en üst düzeyde olduğu bir politika benimsiyoruz.

İnsana ve çevreye hak ettiği değer verilmeden, küresel ekonomi refaha ulaşamaz, enerji arz güvenliği sağlanamaz, dünyada barış ve huzur tesis edilemez.

Nükleer enerjide 2050 senesinde inşallah 20 bin megavatlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz.

22 yıl boyunca aktörler değişti, genel başkanlar değişti ama muhalefetin, bilhassa CHP'nin enerji hamlelerimizle ilgili karın ağrısı bir türlü geçmedi."

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