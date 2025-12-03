Erdoğan'dan Özel'e "Stockholm Sendromu" yanıtı: "Cellat görmek istiyorsa aynaya baksın"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek "Neymiş DEM Parti'nin sürece katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Sayın Özel cesaretin varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya baksın" dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM'de düzenlediği grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yaparak sözlerine başlayan Erdoğan, "Ekonomide yılın üçüncü çeyrek verileri açıklanmaya başladı. Yılın ilk 9 ayına dair turizm verileri paylaşılmıştı. Buna göre ilk 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artarak 49 milyon 993 bine çıkmıştı" dedi.

Turizm gelirlerinde ilk üç çeyrekte 50 milyar dolara ulaşıldığını ifade eden Erdoğan, "Böylece tüm zamanların üç çeyrek rekorunu kırmıştık. Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme çeyreğini 2025'in üçüncü çeyreğinde de devam ettirmiştir. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4. olduk G20 ülkeleri arasında da 5. sırada yer aldı" diye konuştu.

"SİMSARLARIN OYUNLARINA GELMEYECEĞİZ"

Bölgemizdeki çatışmaları anımsatan Erdoğan, "Türkiye'nin önünü kesmek için türlü oyunlar çevirme mel'un ve mey'us odaklara rağmen hamdolsun hedeflerimizden kapmadık ve kopmuyoruz" sözlerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ekonomi başta olmak üzere daha aydınlık bir Türkiye'ye vasıl olacağız. Bu ülkeye yeni bedeller ödetmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Suyu önce bulandırmaya çalışıp sonra da sazan avına çıkan simsarların oyunlarına gelmeyeceğiz.

Bir diğer önemli gelişme ülkemizin risk primindeki düşüştür. CDS'imiz 233 baz puana gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine indi. Bu sabah Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı .Buna göre kasım ayı enflasyonumuz 0,87 geldi. Temel mal enflasyonu yüzde 18'ler seviyesine indi. Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizle birlikte kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz. Türkiye'nin hedefi bellidir. Bu hedef 86 milyonun tamamının refahını kalıcı biçimde artırmaktır. Bu hedef 2028 yalında 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır.

ENFLASYON MESAJI

Bu sabah kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Orada umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık.

Aslolan esnafın, tüccarın emeklinin, emekçinin ne dediği ne hissettiğidir. Bu süreçte sadece rakamlara oranlara bakmıyor; çarşıya, esnafa, tüccara, reel sektörün kalbinin attığı sanayi bölgemize de kulak veriyoruz.Dünya genelinde her 10 kişiden 1'i hala aşırı yoksullukla mücadele ediyor. Dünyanın birçok ülkesine gittiğimizde şu ibretlik manzara ile sık sık karşılaşıyoruz.

Bir yanda dünyanın en pahalı markalarıyla arz-ı endam eden bir avuç elit varken diğer yanda günlük bir dolar gelirle hayata tutunmaya çalışan milyonları görüyoruz. Zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan mevcut düzenin sürdürülebilir olmadığının altını çiziyoruz."

ÖZEL'E "STOCKHOLM SENDROMU" YANITI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Stockholm Sendromu" sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Neymiş DEM Parti'nin sürece katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Sayın Özel cesaretin varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya baksın, kendi tarihine bak, CHP'nin geçmişine bak. Celladı orada göreceksin. Dış politikadan haberin yok, insan bari kendi geçmişini bilir. Sen kimin cellat kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim kimin cellat kimin mağdur olduğunu çok iyi bilir. İstiklal mahkemelerinde alelacele kararlarla darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim çok iyi bilir" dedi.

Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki sözlerine tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. Gerek parti sözcümüz, gerekse Dışişleri Bakanlığı'mız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş gerekli diplomatik adımlar atılmış. İzahat yapılması istenmiştir. Bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli ve düzeltilmeli."

SÜREÇ VE KOMİSYON AÇIKLAMASI

Erdoğan, süreç ve komisyon hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra sürecin biraz daha ivme kazanmasını ümit ediyorum. İyimser konuşurken 23 yıllık tecrübelerimizin ışığında elbette şu riskleri de göz ardı etmiyoruz. Hedefe yaklaştıkça istismar mekaniği daha fazla devreye girecek. Terör bitince işsiz kalanlar bu engellemek için daha fazla mesai yapacak. Türkiye'nin bu paslı prangadan kurtulmasını istemeyenler son ana kadar vazgeçmeyecek. Hepsine de hazırlıklıyız. İnancım ve samimi duam o'dur ki sorunları çözmek amacıyla milletimizin ve gazi Meclisi'mize gönderdiği bütün milletvekillerimiz hayati önemi haiz bu konuda bizimle aynı hissiyatı paylaşır, bizimle aynı hedefe yürür. Özellikle tarihi bir sorumluluk üstlenen komisyonumuzun şimdiye kadar başarıyla yürüttüğü çalışmalarını bundan sonra da milletin ve memleketin menfaatlerini önceleyen bir anlayışla tekemmül edeceğine inanıyorum. AK Parti olarak sorumluluk almaya, yapıcı ve ön açıcı olmaya devam edeceğiz."