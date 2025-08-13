Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Mevla kimseyi böyle bir cenderede bırakmasın

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılacağı iddialarının ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi. Erdoğan, "Mevla kimseyi böyle bir cenderede bırakmasın" dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ara elinde kırmızı kartla dolaşıyordu, sonra bu çığır açan eylemini aniden terk etti.

Ardından banka soyguncularının sloganlarıyla devrimcilik oynadı, bunda da istikrar sağlayamadı.

Biz CHP Genel Başkanı’nın yaşadığı bu istikrarsızlığın sebeplerini çok iyi biliyoruz.

Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı, görüyoruz ki Sayın Özel’in dengesini fena halde bozuyor.

Yüz yıllık partinin düşürüldüğü içler acısı durumdan pek çok CHP’li gibi Sayın Özel’in de memnun olmadığı anlaşılıyor.

Yatırıma, hizmete, esere, icraata gitmesi gereken halkın parasının bir avuç açgözlü tarafından yağmalanması, inanıyorum ki onu da huzursuz ediyor, tedirgin ediyor, iç dünyasında sorgulamalara neden oluyor.

Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çabalamak elbette kolay bir şey olmasa gerek.

Hani derler ya, “aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık” diye.

CHP Genel Başkanı’nın ahvali de tam olarak bu.

Baklava kutularından, çantalardan, poşetlerden, valizlerden balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken hâlen turpların büyüğünü sorması pişkinlik değilse utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının bir işaretidir.

Mevla kimseyi böyle bir cenderede bırakmasın."