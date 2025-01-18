Erdoğan'dan, Özel'in 'savaş ilanı' sözlerine yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında iç ve dış politkadaki gelişmelere değinen Erdoğan, CHP'yi hedef aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına yanıtveren Erdoğan, "Savaş ilanından söz ediyorlar. Özel’e buradan soruyorum 'Sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin?' Şu son gelişmelerden hala haberin yoksa sen artık bu görevi bırak… Herhalde birileri gelip bu görevi elinden alacaklar" ifadelerini kullandı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ? CHP Lideri Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ve Erdoğan'ın "TurpErların büyüğü heybede. Paniklemelerinin sebebi de budur" şeklindeki açıklamasının bir 'savaş ilanı' olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı bu iş CHP'ye düpedüz savaş ilanıdır. Bunu görüyoruz. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı saygı diliyle cevap verebiliriz emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz. Ne demek 'turbun büyüğü heybede'? Biz bilmiyoruz sen biliyorsan demek ki bu devlet senin şahsi istihbarat örgütün gibi işliyor. Salıya kadar tüm seçilmişlerimiz burada. Ortak ve cesur kararlar alınacak. Günü geldiğinde bilmesi gereken herkesin bundan haberi olacak. Daha fazla bunları oturdukları koltuklarda oturtmanın bu ülkedeki herkesin malına, canına, kişisel onuruna yapılacak en büyük kötülük olduğunun artık farkındayız."

Erdoğan: Turpların büyüğü heybede Özgür Özel'den Erdoğan'a: Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz

Gazze'deki ateşke kararına yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, "Gazze'de eskiye dönülmemesi çin İsrail'e baskı kurulmalı. İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemeli" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bulunduğumuz her makam milletimizin emanetidir. Bu görevler bize hizmet etmemiz için tevdi edilmiştir. Hırsı, kibri, senlik-benlik kavgasını yaklaştırmadan aşkla partimize, milletimize hizmet etmektir. Bizim büyük hedeflerimiz var; benliğimizi, nefsimizi ayaklar altında alacağız.

Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyeceğiz. Milletin gönlüne gireni kimse oradan çıkaramaz. Düşeni ise kimse kurtaramaz.

"KART OYUNLARIYLA MUHALEFETÇİLİK OYNAYANLAR..."

Biz muhalefet gibi hiçbir vizyon ortaya koymadan siyaset yapamayız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların haline bakıp 'bu iş tamam' diyemeyiz. Armut piş ağzıma düş mantığıyla hareket edemeyiz. Ne yapıyorsak emeğimizle yapmalıyız, ne kazanıyorsak hak ederek kazanmalıyız.

Büyük bir seferberlik başlatararak seçimlerde en az yüzde 51 almaya çalışacağız. Allah ömür verdikçe, Adana'yla birlikte tüm Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerden de durmadan, rehavete kapılmadan 14 Ağustos 2001'deki heyecanla çalışanızı rica ediyorum.

İl kongremizi bölgemizde tarihi nitelikte olayların gerçekleştiği dönemde yapıyoruz. Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 14 yıllık kanlı süreç nihayet sona erdi. Rejimin acımasız saldırılarına 14 yıl boyunca sabırla direnmekten vazgeçmediler. Biz de inancımıza, kültürümüze, tarihimize yarışır bir politika izledik. Mazluma kucak açtık, garibin elinden tuttuk, yetime kol kanat gerdik.

14-28 Mayıs seçimlerinde karşımıza bir aday çıktı 'Hepsini geldikleri yere göndereceğiz' dedi. Milletimiz bu vicdansızlığa, nefret siyasetine sandıkta cevabı verdi. Sonra partisi oturduğu koltuğu çekip aldı. Şimdi ne kapısını çalan ne yüzüne bakan var. Biz bize yakışanı yaptık. Neticede kazanan merhamet oldu, dayanışma oldu, kardeşlik oldu.

İsrail Gazze direnişini kıramadı. Gazze teslim alınamadı, diz çökmedi, pes etmedi. Gazze'de eskiye dönülmemesi çin İsrail'e baskı kurulmalı. İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemeli.

ÖZEL'İN 'SAVAŞ İLANI' SÖZLERİ

Ana muhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz... Biraz ciddiyet ağırbaşlılık arıyoruz, bulamıyoruz. Gençlerin, çocukların eğlencesi haline geldiler. Sürekli birbirlerine çelme takma derdindeler.

Savaş ilanından söz ediyorlar. Özel’e buradan soruyorum ‘Sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Neyi takip ediyorsun da bunları takip edeceksin. Esenyurt’u mu, Beşiktaş’ı mı takip ediyorsun?' Şu son gelişmelerden hala haberin yoksa sen artık bu görevi bırak… Herhalde birileri gelip bu görevi elinden alacaklar

Bizi suçlayacağına, mahkemeyi suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Ülkü Tamer ne diyor; hem dersini bilmiyor, hem şişman herkesten... Siz bu işleri bırakın, gidin kart oyunu oynayın. Siz gidin kırmızı kartlarla puzzle yapın, onlarla oyalanın."