Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

ÖZGÜR ÖZEL, MİTİNGDE NE DEMİŞTİ?

CHP'nin Kuşadası mitinginde dün (29 Mart) konuşan CHP lideri Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunmuştu:

"Bugün buraya 19 Mart darbesinin bu adaya nasıl gelmeye çalıştığını, darbecilerin adaya çıkarma yapmaya çalıştığını ve bu adanın cesur, kararlı, seçme hakkına sahip çıkan, seçtiğine sahip çıkan, milli irade hırsızlarına, siyasi kapkaççılara meydan okuyan cesaretine saygı duyarak bu adanın vicdanına sığınmaya geldik. Buradan sesleniyorum: Ey Erdoğan darbeciler sokaklardan korkar. Diktatörler meydanlardan korkar. Ama bu meydan korkuyu evde bırakanların, bu meydan cesareti kuşananların meydanıdır. Bu meydanları dolduran ben değilim, senin zulmün. Bu milleti ayağa kaldıran ben değilim, senin yaptığın haksızlıklar. Ve bu kumpaslarla bu ülkenin iradesine sen çökmeye çalıştıkça millet ayaktadır, Kuşadası ayaktadır, Aydın ayaktadır, Türkiye ayaktadır.

Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: Kuşadası'ndayım, Aydın'dayım. CHP’nin Genel Başkanı olarak sana meydan okuyorum. Milli irade hırsızlığına meydan okuyorum. Aydın'daki on binlerin, yüz binlerin beklentisini söylüyorum. Patron millettir. Sandığı milletin önüne getir. Kararı millet versin. Özlem Çerçioğlu'nu ampulün altına ismini, resmini koyup karşımıza çıkmaya cesaret edebilir mi? Edemez. O da görüyor. Son ankette ‘Özlemli AKP’ yüzde 18,6’dır oyu. Bakın, 18,6. Er ya da geç; zaten genel seçime kadar kaçarsa genel seçimde ama sandık Aydın'ın önüne gelince o Özlem'i de milli irade hırsızlarının hepsini de Aydın böyle ezecek."

BAŞSAVCILIK DA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in bu açıklamaları üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.