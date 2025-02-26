Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, partisinin 8. Olağan Kongresi'ne yönelik mesajlar vererek başlayan Erdoğan, partisinin yeni döneminin ülke açısından bir şahlanış dönemi olacağını savundu.

Devamla, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hedef alan Erdoğan, "Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelere kadar elinize attığınız her yerden ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da 'yamyamlık' fışkırıyor" dedi.

"ORDUMUN KOMUTA KADEMESİNE LAF ATMA YETKİSİ VE HAKKI SENDE DEĞİLDİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na yönelik eleştirileri üzerinden hedef alan Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Gereği neyse komuta kadememizi toplayacağım manevi tazminat davasından tut her noktada davayı açacağız tüm komuta kademesinin hemen davayı açmalarını, Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Büyük kongremiz başta olmak üzere 8. Olağan Kongremiz yeni kapılar açtığını zamanla daha net göreceğiz. Partimiz, ittifakımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacak.

3 gündür gelen tepkilerden bunun işaretlerini görmeye başladık. Muhalefetin hazımsızlığını doğal karşılıyoruz. Şaibesiz, kavgasız kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normal. Bunların bizim için kıymeti harbiyesi yok. Bizim için önemli olan milletimizin hissiyatıdır. Bizlerden duasını eksik etmeyen milletimizde kongremiz memnuniyet dalgası oluşturdu. Eleştirileri baş tacı ettik. Teklifleri dikkatle dinledik. Uyarıları hassasiyetle not ettik.

AK Parti çatısı altında çeyrek asra varan yolculuğumuzda ülkemize ve partimize dair konularda önce halka danıştık. İlçe başkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 75 civarında değişikliğe gittik. MKYK'da da 34 kardeşimiz görevini devretti. Kongre maratonumuzu AK Parti'nin geleneğine, teamülüne, kelimenin tam manasıyla bayrak yarışı anlayışıyla alnımızın akıyla tamamladık.

"AK PARTİ'DE TASFİYE OLMAZ, SADECE TAKVİYE OLUR"

AK Parti her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını çok net biçimde ortaya koymuştur. Burada öncelikle kongre sürecimizin başarıyla icrasında görev alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli'nin kongremize gönderdiği önemli semboller içeren anlamlı çiçek bizleri memnun etmiştir.

Hizipçiliği, ekipçiliği, eski-yeni ayrımlarını asla kapınıza yaklaştırmamanızı bekliyorum. Unutmayın, AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur.

"KURULTAYLARINDAN TAHSİLLERİNE USULSÜZLÜK FIŞKIRIYOR"

Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar, özellikle ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini göstermiştir. Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelere kadar elinize attığınız her yerden ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da 'yamyamlık' fışkırıyor. Bundan daha kötü ne olabilir dedikçe ertesi gün daha mide bulandırıcı daha utanç verici skandal patlak veriyor. Ana muhalefet cephesindeki süfli tartışmaları bilhassa seçmenlerinin takip ettiğini biliyorum.

Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz? Sizin hiç mi hukuka, nizama, ahlaka uygun icraatınız olmaz? Hiç mi şaibesiz hiç mi katakulliye getirdiğiniz işleriniz olmaz? Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi nereye götürmekten hiç mi utanmıyorsunuz? Sayın Özel'in yüzü ve yüreği varsa çıksın bunlara cevap versin. Sayın Özel AK Parti'nin millete hizmet davasında ben de varım diyenlere çamur atacağına şaibe iddialarını cevaplandırsın. Para kulelerini, konserleri, belediyelerdeki sahtekarlıkları açıklasın. Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır.

ÖZEL'İ HEDEF ALDI: AYAKLARINI DENK AL

Diyet borcu sayın Özel'i siyaseten müşkül durumda bırakmaktadır. Ne tuttuğu yoldur ne üslubu siyasi nezakete uygundur. Dünkü grup toplantısında kahraman ordumuza komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz, saldırgan ifadeler bunun örneğidir. Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz.

Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Bu ordunun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar, şunlar, bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak kesinlikle bu milletin eğer bir evladıysan hiç yakışmaz. Gereği neyse komuta kadememizi toplayacağım manevi tazminat davasından tut her noktada davayı açacağız tüm komuta kademesinin hemen davayı açmalarını, Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim."