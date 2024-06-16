Erdoğan'dan Özgür Özel'e bayram telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel telefonda görüştü. İki isim birbirlerinin bayramını kutladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.

'NORMALLEŞME' TARTIŞMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ve İtalya ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamada bulunmuştu. Açıklamada Özel'e tepki gösteren Erdoğan şunları şöylemişti:

"Diğer taraftan CHP’den yapılan bazı açıklamalar oldu. Biz iadeiziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar. Bunlar tabii doğru şeyler değil, güzel şeyler değil. Sürece katkı sağlayan şeyler değil. Yani bu, yumuşama değildir. Siyasete yeni bir başlangıç getirme değildir. Bizim iadeiziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade,ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı. Böyle bir açıklama karşısında ben Cumhurbaşkanı olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olarak, buna cevap vermeyi dahi yanlış bulurum. Ama onlar ne yaparsa yapsın. Biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Şunu da söyleyeyim, Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir. Altılı masanın içinde yer alanlar, bildiklerini okusunlar."

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A YANIT

Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazının ardından camiden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

Özel, Erdoğan'ın uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalara ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta demiş herhalde 'iadeiziyaretimizi hazmedemeyenler oldu'. Biz o sözü hiç üzerimize almıyoruz çünkü bu işi başlatan biziz. Herkesin gözü önünde oldu. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Burada sorun şu ki Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız gibi lütfen birebir doğrudan iletişim kursunlar. Birbirlerine iyi söz de söyleyeceklerse birbirlerine söylesinler. Kötü söz söyleyeceklerse de birbirine söylesinler.

Buradaki sorun şu ki onların birlikteliği maalesef memlekete işsizlik, yoksulluk getirdi. Bugün memlekette maliyetinin altında buğday, çay fiyatı veren, endişe ederiz ki maliyetinin altında fındık fiyatı açıklayacak olan, endişe ederiz ki maliyetinin altında kuru üzüm fiyatı açıklayacak olan bir birliktelikleri var. Sorun burada. Yoksa onlar iyi geçinsinler birlikte olsunlar, onların birlikteliğine laf eden yok ama bu birliktelik açlık, yoksulluk, sefalet ve işsizlik üretiyorsa sorun burada. Ben bu sorunları çözmenin derdindeyim. Bir kez daha hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi partilerinin hem liderlerine hem mensuplarına hem de oy verenlerine hayırlı bayramlar diliyorum."