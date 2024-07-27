Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'mali darbe' yanıtı

Rize'de katıldığı toplu açılış töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin SGK'ye olan borçlarının tahsilatına başlamasını 'mali darbe' olarak niteleyen CHP lideri Özel'e yanıt verdi. "Borçlarının hatırlatılması CHP'nin dengelerini bozdu" ifadelerini kullanan Erdoğan, siyasi parti ayrımı gözetmediklerini iddia etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyi Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) birikmiş borçlarının tahsiline başlamaları üzerine gelen eleştirilere yanıt veren Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i heef aldı.

Borç tahsilinin AKP'nin büyük hezimet yaşadığı yerel seçimlerin ardından başlatılması üzerine Özel'in durumu 'mali darbe' olarak değerlendirdiğini anımsatan Erdoğan, "Borçlarının hatırlatılması CHP'nin dengelerini bozdu" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rize ile bizim aramıza kimse giremez. Hem sizlerle kucaklaşalım hem de eserlerin açılışını yapalım dedik. Hemşerilerimden her zaman tam not aldık.

Bizim gündemimizde toplu açılışlar var, hizmet var, eser var, yatırım var. Biz çalışıyoruz, iş üretiyoruz...

"BORÇLARININ HATIRLATILMASI CHP'Yİ RAHATSIZ ETTİ"

Hükümet olarak emeklilerimizle ilgili yaptıklarımızdan bahsettik. Emekli aylığı ve asgari ücretin nereden nereye geldiğini anlattık. Muhalefete başta emeklilerimiz olmak üzere milletimize meydanlardan verdikleri ancak tutmadıkları sözleri hatırlattım. Sosyal güvenlik borçlarını ödemeleri gerektiğini söyledim.

Borçlarının hatırlatılması CHP'yi rahatsız etti. Borç alınırken dost, ödenirken düşmandır misali, borcun üzerine yatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. CHP'nin genel başkanı kendini gülünç duruma düşürüyor. Çöpleri elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış... CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki... Kamyonla toplamadığınız çöpleri ellerinizle mi toplayacaksınız? Gülsek mi ağlasak mı, inanın bilemiyoruz.

Bunların niçin paniklediğini rakamlar anlatıyor. En fazla borcu olan 5 belediye, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait. SGK'ya borcu 1 milyarın üzerinde olan 6 ilçe var. 6'nın 5'i CHP belediyesi. 500 milyonun üzerinde olan 26 ilçeden 24'ü CHP'nin... SGK'ya borçlulukta zirveyi kimseye bırakmıyorlar. Borçları katlanarak artıyor. Bunların borç ödeme gibi bir alışkanlıkları yok. Eski genel başkanları, SGK'yı batırmıştı. Belediye başkanları kötü mirası aynen devam ettiriyor.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Meydanlarda vaat dağıtmayı biliyorlar... Ne sözlerine sadıklar, ne de borçlarına sadıklar... Vals gösterisine dans gösterisine gelince para var, gazetecilere Roma'yı gezdirmek için para var, kişisel reklam için para var... SGK'ya borç ödemeye gelince para yok. İnsanda biraz utanma olur. Benim milletim buna kanar mı? Kimse kör değil. Herkes neyin ne olduğunu görüyor.

Bahaneleri kabul etmiyoruz. Bakanlığımız siyasi parti ayrımı gözetmeden bildirimleri göndermeye başladı. Sonra da gerekli adımlar atılacak. Biz bu süreci siyasi çekişmelere kurban etmek istemiyoruz. Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem; dersine iyi çalışması, enerjisini milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır. Türkiye için emeklilerimiz için en doğru yol budur. Biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz."