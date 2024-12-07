Erdoğan'dan Özgür Özel'e para kulesi yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin son grup toplantısında yaptığı 'para kulesine' yanıt verdi.

Antep'te Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, Özel'e, "Kule denince bizim aklımıza inşa ettiğimiz kuleler geliyor. Sayın Özel'in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor" dedi.

Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Muhalefetin içler acısı halini anlatmaya artık gerek bile duymuyoruz. Dervişin fikri neyse zikri odur demişler. Kule denince bizim aklımıza inşa ettiğimiz kuleler geliyor. Sayın Özel'in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Ortada bizim eserimiz diye gösterebilecekleri hiçbir icraatleri yok. Konser bahanesiyle yapılan soygun yerine paradan kule diyorlar. Milletin paralarını har vurup, harman savuruyorlar. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar.

İzmir körfezi umurlarında değil. 6 sene önce tıkır tıkır işleyen trafiği kördüğüm haline geliyor. Her şeye para buluyorlar ama sosyal güvenlik borçlarına gelince kırk dereden su getiriyorlar. Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayanlara sabır versin. Bizim gayemiz geleceği kurmaktır. Biz gökkubbede hoş bir seda bırakmanın peşindeyiz. İş üreterek, imar ve ihya ederek gönül kazanmanın derdindeyiz. Nereye giderseniz bizim eserlerimizi görürsünüz. Antep'te yaptıklarımız zaten büyük takdir topluyor."

Antep-Mersin arasındaki hızlı tren projesine ilişkin de konuşan Erdoğan "Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin hızlı tren projesinin yapım çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Gaziantep-Mersin arası 2 saat 15 dakikaya inecek" dedi.