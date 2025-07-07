Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Avukat Hüseyin Aydın şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Beleyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasının ardından 5 Temmuz'da gerçekleşen MYK toplantısı sonrası kamuoyuna seslenmişti.

Özel, Erdoğan'ın kendisini "Özgür Özel halkı sokağa davet ediyor" sözleriyle suçlamasına da şu yanıtı vermişti:

Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hâle düşeceğini kendin düşün. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla."

"Ettiğim gün, 'Sokağa davet ediyorum' dedim, geldiler. 10 gün yasak koydun, 1 milyon kişi her gece toplandılar. Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz, etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı'na hitaben "Seni yüzde 29 ile orada oturtmayacağız Erdoğan. Seni yüzde 29 ile orada oturtmam" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Bu millet sandık kurulsun diye ne mücadele verdiyse, sandık konulsun diye de o mücadeleyi verir. Ondan sonra Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi TV'den izlersiniz demokrasi meydanlarını.

"Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz, ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir."