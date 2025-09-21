Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt: "Bu adam durmadan uydurup duruyor"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi basın açıklaması yaptı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, açıklamasında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili, "Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin devletini tanıyacak olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Filistin hakkında mesaj veren Erdoğan, "Tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

"O da yanımızda mıydı? Siz inanmıyorsunuz değil mi böyle şeylere? Sağıra hakaret etmek istemem de, sağır duymaz uydurur. Bu adam da durmadan uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevap vereceğiz. Bizler uçak alımlarını bugüne kadar Özgür Özel'e sorarak yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden anlamaz, onun kıratı değil. Biz, sayın Trump'la herhangi bir alışveriş Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın kendisiyle yaparız."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz cuma günü Manisa'daki toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçtiğimiz günlerde ilan etmiştim. Filistin’de bunca sıkıntı varken Tayyip Erdoğan Trump’ın oğlu Junior Trump’la 13 Eylül Cumartesi günü görüştü diye. Asla buna cevap vermediler. Sustular. Bugün gazeteciler bunu Amerika’dan doğrulatmış. Amerikan kaynakları geçen cumartesi 17.30’da Trump’ın oğluyla görüştüğünü doğruladılar. Türkiye de yalanlayamamıştı zaten. Ama programa iş adamı görüşmesi yazmış, Trump’ın adını yazmamışlar. Bir kere bunu niye yapıyor? İsrail yanarken, İsrail’i yaktıran…

Örneğin dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 14’e birle İsrail’e karşı Filistin’i destekleyen karar alındı, o kararı Trump veto etti. Bu Trump’ın oğluyla gitmiş İstanbul’da gizli görüşme yapmış. Ve o görüşmede Amerika’daki seyahati sırasında Trump’tan randevu istemiş. Trump‘ın oğlu demiş ki, ‘O günlerde olmaz, ayın 30’unda olsun. Git bir hafta sonra gel.’ O ‘Bir hafta sonra olmaz, 8 - 9 Ekim’de olsun.’ Ama karşılığında bir şey istiyorlar. Ya bizim bu Trump’tan isteyeceğimiz bir tek şey olabilir. Bir tek şey.

İsrail, Filistin’deki katliamı durdursun, buna yüz verme, buna yol verme. Mani ol buna. Bunu söylemek varken, Trump’la bu konuyu görüşmeye gitmek varken bizimkinin hadi bakın nasıl görüşmeyi inkar edemediyse bunu da inkar edemez. Trump’ın oğluna diyor ki, ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum.’ Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Filistin’i yalnız bırakan, kendi iktidarı için Trump’la anlaşan, Trump’ın icazeti ile 19 Mart darbesini yapan Tayyip Erdoğan’ı kınıyorum ve bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyorum."