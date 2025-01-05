Erdoğan'dan partisine uyarılar: Bu şikayetleri benim haykırmam lazım

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de partisinin 8. olağan il kongresine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Birileri gibi içi boş palavralar atmıyoruz. Kendimize ait olmayan, doğruluğu yanlışlığı tartışmaları verilere de dayanmıyoruz. Hele hele birileri birilerinin yaptığı gibi emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Bizim referansımız binlerce yıla zari medeniyet birikimimizdir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi: "Güneyimizdeki tarihi gelişmeleri hayırlı sonuçlara tebdil etmeye yönelik çabalarımızla, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızla, ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızla ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırmaya yönelik teknolojik ve diplomatik ataklarımızla, velhasıl süreci sancılı da yürüse, sonuçları ülkenin ve milletin hayrına olacak politikalarımızla şükran borcu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz için çalışıyoruz."

PARTİSİNE UYARI

Partisine uyarılarda bulunan Erdoğan, "Hangi görevde olursanız olun, ister il başkanı olun, ister belediye başkanı olun, ister milletvekili olun; size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelip sizden bir işin yapılmasını, gereğini istiyorsa onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece ben genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gözükebilir. Ama bilin ki bu genel başkan, bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri benim haykırmam lazım, hepinizin bilmesi lazım. Bazı arkadaşlarım bu söylediklerimi imkansız görebilir. Biz siyasetimizi yaparken başka hiçbir şeye, hiçkimseye değil, hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız."

"HEDEFİMİZ YÜZDE 50"

Kongrelerle ilgili mesaj veren Erdoğan, "Ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz, millete verecek çok hizmetimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir şahlanış, enerji yenileme zemini olarak görüyoruz" dedi.

Erdoğan, "Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ HEDEF ALDI

CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan, "Küresel medyanın ve sosyal medyanın desteğiyle milletimizin zihnine yalan, yanlış, çarpıtılmış, haddinden fazla büyütülmüş sıradan faaliyetleri sinsice işlerler. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler acısı ortadayken onların müsebbiplerini allayıp pullayıp pazarlarlar" diye konuştu.