Erdoğan'dan patronlara ilginç asgari ücret mesajı: "Kefenin cebi yok"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Ankara'da ATO Congressium'da konuşan Erdoğan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin TİSK'e "önemli görevler" düştüğünü söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını yarın yapacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "TİSK heyetinden ellerini taşın altına atmalarını bekliyorum" dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil, sürdürülebilir ve hakkaniyetli olması bizim için vazgeçilmezdir. Bu ilişki sağlam bir zemine oturtulmazsa sömürü ve adaletsizliğe giden yol açılacaktır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde kimsenin emeğinin gözardı edilmediği bir sistem hepimizin önceliğidir. Kefenin cebi yok. Öbür dünyaya mal mülk değil, adalet ve dürüstlük üzerine yaşanmış bir hayat götüreceğiz."

İş cinayetlerine ilişkin de konuşan ve sorumluların cezalandırıldığını öne süren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İş kazalarında ihmali olan kim varsa, kamu çalışanları dahil, gözünün yaşına bakmıyoruz. Ancak işverenlerin de iş güvenliğine dair gereken önlemleri alması gerekiyor. İşi daha sıkı tutmamız gerektiği açık. Şayet ihmal, özensizlik, dikkatsizlik veya kar hırsı nedeniyle tek bir emekçimizin burnu kanıyorsa bunun vebalini hiçbirimiz taşıyamayız. İşi asla şansa bırakmayacağız."

SÜREÇ MESAJI: GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK

Erdoğan, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği ve PKK'nin silahsızlanmasını öngören sürece ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizler, 40 yıldır ülkenin ayağına pranga olan terör sorununun çözümünün ülkemiz açısından ne manaya geldiğini en iyi bilenlersiniz. Sadece ekonomimize maliyeti 2 trilyon doları bulan terör meselesini sonsuza kadar geride bırakmak istiyoruz. Bunu da olabilecek en yüksek toplumsal ve siyasal mutabakatla yapmanın gayreti içindeyiz. Artık kan akmasın, ocaklara ateş düşmesin, yürekler dağlanmasın. Terörden beslenen odakların tahrik edici söylemlerine rağmen iktidar ve ittifak olarak samimiyet ve kararlılığımızın ne kadar yüksek olduğunu gösterdik. Elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koyduk."

"KRİTİK EŞİKLERDE SU KOYVERENLER OLDU"

Üstü kapalı olarak CHP'nin İmralı'ya giden komisyon heyetine üye vermemesini eleştiren Erdoğan, "Sürece muhalefet partilerinin de katılması için elimizden geleni yaptı. Meclis'te kurulan komisyon, kritik eşiklerde su koyverenler olsa da gerek şeffaflık ve ilgili tüm tarafların katkılarının alınması noktasında çok önemli görevler üstlendi. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefine inanan herkesten bugün bir kez daha ellerini, dillerini, kalemlerini hiç değilse samimi dualarını istiyoruz" diye konuştu.